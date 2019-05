Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An được điều động làm Bí thư Thị ủy Thái Hòa

Theo đó, Tỉnh ủy Nghệ An đã có Quyết định số 2868-QĐ/TU về việc, điều động chỉ định anh Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thị ủy và giữ chức Bí thư Thị ủy Thái Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020. Anh Phạm Tuấn Vinh bắt đầu nhận công tác mới từ ngày 4/5/2019.

Ông Nguyễn Xuân Sơn trao Quyết định bổ nhiệm điều động cho anh Phạm Tuấn Vinh (phải ảnh) và ông Phạm Chí Kiên.

Anh Phạm Tuấn Vinh từng giữ các chức vụ: Năm 2004 – 2006 làm Chuyên viên phòng xây dựng, Ban Quản lý dự án phát triển điện lực – Công ty Điện lực 1 – Tập đoàn Điện lực Việt Nam; năm 2006 – 2009 công tác tại Phòng Kinh tế - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Thủy điện 2 – Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Từ tháng 5/2009 – 11/2009 làm Phó trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch – Ban quản lý Dự án thủy điện 2; Tháng 11/2009 – 12/2012 làm Chuyên viên Phòng đầu tư – Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An;

Tháng 10/2012 – 9/2014 làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; Tháng 9/2014 – 10/2016 làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn kiêm Chỉ huy trưởng BCH lực lượng TNXP tỉnh Nghệ An; Từ tháng 10/2016 - 4/2019 làm Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, Chủ nhiệm UBKT tỉnh đoàn Nghệ An, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn Nghệ An, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn.

Ông Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Sơn cũng đã trao Quyết định số 2856-QĐ/TU về việc điều động chỉ định ông Phạm Chí Kiên – Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An làm Phó bí thư Thị ủy Thái Hòa nhiệm kỳ 2015 - 2020, định hướng để giới thiệu HĐND Thị xã bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND Thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao những thành tích đạt được trong quá trình công tác của anh Phạm Tuấn Vinh và ông Phạm Chí Kiên. Đồng thời, mong muốn 2 ông tiếp tục phát huy phẩm chất của mình, phát huy sức trẻ góp phần đưa thị xã Thái Hòa trở thành địa phương phát triển, trung tâm kinh tế - xã hội của vùng Tây Bắc tỉnh Nghệ An.

Anh Phạm Tuấn Vinh phát biểu tại Lễ trao Quyết định.

"Sau 8 năm rèn luyện, cống hiến trong môi trường công tác Đoàn và phòng trào Thanh thiếu nhi, tôi đã được Ban thường vụ Tỉnh ủy quan tâm tạo điều kiện để luân chuyển và trưởng thành. Đây là vinh dự cũng như là trọng trách, tôi xin gửi lời cảm ơn và xin hứa tiếp tục cố gắng, nỗ lực hết mình, nghiêm túc rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần dân chủ, sâu sát cơ sở... cùng với tập thể BTV, BCH Đảng bộ thị xã xây dựng Thị xã Thái Hòa ngày càng phát triển về mọi mặt", anh Phạm Tuấn Vinh chia sẻ.

Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An tặng hoa chúc mừng tân bí thư và phó bí thư. Ban thường vụ thị ủy Thái Hòa tặng hoa chúc mừng anh Phạm Tuấn Vinh và ông Phạm Chí Kiên nhận nhiệm vụ tại Thị xã.

Cảnh Huệ