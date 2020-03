'Biến' lốp xe thành bồn rửa tay công cộng chống COVID-19

Sáng 31/3, những bồn rửa tay đầu tiên hoàn thiện được Đoàn thanh niên Công an huyện An Dương chuyển tới lắp đặt tại chợ Lương Quán, chốt kiểm soát COVID-19 thuộc xã Nam Sơn và chợ Tràng Duệ thuộc xã Lê Lợi (huyện An Dương, Hải Phòng).