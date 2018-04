Bức ảnh nữ sinh xinh đẹp đi học quân sự khiến bao chàng say đắm

Bức ảnh nữ sinh mặc trang phục huấn luyện quân sự đang mải mê thoa kem chống nắng đang được cộng đồng mạng chia sẻ. Trước vẻ đẹp cuốn hút của nữ sinh trong ảnh, nhiều dân mạng tò mò muốn tìm hiểu thêm về cô.

Cô được dân mạng đặt biệt danh là "hot girl kem chống nắng", hay là "hot girl quân sự".

Thực tế, cô gái trong ảnh không quá xa lạ với một bộ phận giới trẻ bởi cách đây không lâu cô từng tham gia cuộc thi Miss Teen 2017, nhưng cũng chưa phải là một cái tên nổi tiếng.

Thêm những hình ảnh khác của Minh Tuyền - hot girl kem chống nắng đang được dân mạng quan tâm

Góc nghiêng rất xinh

Và nụ cười toả nắng

Cô là Nguyễn Thị Minh Tuyền đang là sinh viên năm nhất trường ĐH Kinh tế TP.HCM, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế.

Liên hệ với Tuyền, cô cho biết bức ảnh do chính cô đăng tải lên mạng xã hội. Bức ảnh được chụp bởi một người bạn, khi Tuyền và các bạn đang tham gia học môn giáo dục quốc phòng ở Trung tâm giáo dục an ninh quốc phòng ở Dĩ An Bình Dương.

Minh Tuyền và các bạn học quân sự trong vòng 1 tháng ở nội trú.