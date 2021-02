Các đề cử giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Quảng cáo

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được trao vào dịp tháng 3 hằng năm, với mục đích tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, dưới 35 tuổi, có thành tích xuất sắc. Qua đó, tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập trong thanh, thiếu nhi; củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội đồng thời thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Năm 2020, Thường trực Hội đồng Giải thưởng tiếp nhận 154 hồ sơ hợp lệ từ 44 đơn vị trong cả nước, đề cử các cá nhân tiêu biểu trên 10 lĩnh vực: Học tập; Nghiên cứu khoa học - sáng tạo; Lao động sản xuất; Kinh doanh - khởi nghiệp; Quản lý hành chính Nhà nước; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Văn hóa nghệ thuật; Hoạt động xã hội.

Báo Tiền Phong, cơ quan Thường trực của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, trân trọng giới thiệu sơ lược 154 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 theo danh sách đề cử của các tỉnh, thành Đoàn; các bộ, ban, ngành Trung ương; các giải thưởng danh giá của T.Ư Đoàn; các cơ quan báo chí truyền thông. Hồ sơ chi tiết 154 cá nhân tiêu biểu được cập nhật tại báo Tiền Phong điện tử, địa chỉ: www.tienphong.vn.

I. Thành Ðoàn Hà Nội

1. Nguyễn Mạnh Quân: Sinh năm 2003, Lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; đề cử lĩnh vực:

Học tập

2. Lưu Thế Lợi: Sinh năm 1991, Giám đốc điều hành Keybernetwork - Kinh doanh; đề cử lĩnh vực: Khởi nghiệp

3. Nguyễn Thị Thu: sinh năm 1988, Giám đốc Hợp tác xã Tâm An; đề cử lĩnh vực: Kinh doanh - Khởi nghiệp

4. Vũ Ngọc Hoàng: sinh năm 1992, Công an quận Đống Đa; đề cử lĩnh vực: An ninh trật tự

5. Đỗ Hùng Dũng: sinh năm 1993, Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội; đề cử lĩnh vực: Thể dục thể thao

6. Nguyễn Thu Huệ: sinh năm 1993, Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam; đề cử lĩnh vực: Văn hóa nghệ thuật

7. Ứng Thị Hồng Trang: sinh năm 1987, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; đề cử lĩnh vực: Hoạt động xã hội

8. Phạm Văn Phúc: sinh năm 1990, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương; đề cử lĩnh vực: Hoạt động xã hội

9. Trần Anh Đức: sinh năm 1989, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội; đề cử lĩnh vực: Hoạt động xã hội

10. Trần Trung Hiếu: sinh năm 1992, Giám đốc sáng lập và điều hành Công ty CP TopCV-Tuyển dụng trực tuyến; đề cử lĩnh vực: Hoạt động xã hội

11. Phạm Chiến Thắng: sinh năm 1987, Đại học Khoa học Tự nhiên; đề cử lĩnh vực: Khoa học sáng tạo.

II. Thành Ðoàn TP Hồ Chí Minh

12. Hoàng Anh Tuấn: sinh năm 1985, Giám đốc Công ty CP Vũ Trụ Xanh; đề cử lĩnh vực: Hoạt động xã hội

13. Bùi Thanh Nghị: sinh năm 1987, Xí nghiệp Bao bì An Khang; đề cử lĩnh vực: Lao động sản xuất

14. Khổng Mỹ Phượng: sinh năm 1999, Vận động viên Cử tạ; đề cử lĩnh vực: Thể dục thể thao

15. Hoàng Thị Yên: sinh năm 2006, Liên đội trưởng Trường THCS Tôn Thất Tùng TP Hồ Chí Minh; đề cử lĩnh vực: Văn hóa nghệ thuật

16. Nguyễn Quốc Đoàn: sinh năm 1988, Bí thư Đoàn trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh; đề cử lĩnh vực: Lao động sản xuất

17. Vũ Chí Kiên: sinh năm 1988, Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh; đề cử lĩnh vực: Quản lý hành chính Nhà nước

18. Nguyễn Nhật Phương: sinh năm 1993, Phòng PC07 Công an TP Hồ Chí Minh; đề cử lĩnh vực: An ninh Trật tự

19. Huỳnh Như: sinh năm 1991, Vận động viên bóng đá Trung tâm Thể dục thể thao Quận 1, TP Hồ Chí Minh; đề cử lĩnh vực: Thể dục thể thao

20. Trần Ngọc Nhã Thi: sinh năm 1989, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang; đề cử lĩnh vực: Văn hóa nghệ thuật

21. Ngô Việt Anh: sinh năm 1991, Bí thư Chi đoàn Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy; đề cử lĩnh vực: Hoạt động xã hội

III. Ðà Nẵng:

22. Phan Thị Mai: sinh năm 2000, Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng; đề cử lĩnh vực: Học tập

23. Hồ Thanh Tâm: sinh năm 1989, Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng; đề cử lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học sáng tạo

24. Lê Hoàng Anh: sinh năm 1990, Công ty CP Multi Việt Nam; đề cử lĩnh vực: Kinh doanh khởi nghiệp

25. Trịnh Nguyễn Hồng Minh: sinh năm 2006, Trường PTCS và PTTH Nguyễn Khuyến; đề cử lĩnh vực: Văn hóa nghệ thuật

26. Phạm Duy Dưởng: sinh năm 1986, Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng; đề cử lĩnh vực: Khoa học sáng tạo

27. Nguyễn Thành Đạt: sinh năm 1988, Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng; đề cử lĩnh vực: Nghiên cứu sáng tạo

IV. Tỉnh Bình Dương

28. Trương Anh Phong: sinh năm 1999, Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Nam Bộ; đề cử lĩnh vực: Học tập

29. Đỗ Xuân Tình: sinh năm 1999, Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ; đề cử lĩnh vực: Học tập

30. Lê Quốc Bảo: sinh năm 1985, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Công ty TNHH một thành viên Cao su Dầu Tiếng; đề cử lĩnh vực: Lao động sản xuất

31. Phạm Hồng Nhung: sinh năm 1987, Phó Chủ tịch Chi hội doanh nhân trẻ thị xã Tân Uyên - Phó GĐ Công ty TNHH Bao bì Vĩnh Thành Bình Dương; đề cử lĩnh vực: Kinh doanh khởi nghiệp

32. Trần Văn Thông: sinh năm 1990, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thuận An; đề cử lĩnh vực: An ninh Trật tự

33. Nguyễn Minh Phụng: sinh năm 1991, Huấn luyện viên Đội tuyển Karate tỉnh Bình Dương; đề cử lĩnh vực: Thể dục thể thao

34. Nguyễn Duy Thanh: sinh năm 1993, Vận động viên Đội tuyển Karate Bình Dương, Đội tuyển Karate Quốc gia; đề cử lĩnh vực: Thể dục thể thao.

35. Lại Lý Huynh: sinh năm 1990, Vận động viên cờ tướng tỉnh Bình Dương; đề cử lĩnh vực: Thể dục thể thao.

36. Nguyễn Hoàng Trung: sinh năm 1992, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Dầu Tiếng; đề cử lĩnh vực: Hoạt động xã hội

37. Thái Kiến Thuận: sinh năm 1988, Trưởng Ban phong trào, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình nguyện xanh; đề cử lĩnh vực: Hoạt động xã hội

38. Nguyễn Minh Tâm: sinh năm 1990, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Thủ Dầu 1; đề cử lĩnh vực: Hoạt động xã hội

V. Bắc Ninh

39. Đinh Thị Thu: sinh năm 1989, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Đinh Ninh Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ huyện Tiên Du; đề cử lĩnh vực: Kinh doanh khởi nghiệp

40. Nguyễn Xuân Bình: sinh năm 1992, Phó Bí thư Đoàn Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh; đề cử lĩnh vực: Quản lý hành chính Nhà nước

41. Nguyễn Thùy Linh: sinh năm 1997, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Đội tuyển Cầu lông Quốc gia; đề cử lĩnh vực: Thể dục thể thao

42. Ngô Thị Lanh: sinh năm 1987, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh; đề cử lĩnh vực: Khoa học sáng tạo

VI. Sóc Trăng

43. Châu Trần Quỳnh Trang: sinh năm 1991, ở TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; đề cử lĩnh vực: Hoạt động xã hội

VII. Kon Tum

44. Nguyễn Thị Minh Ngọc: sinh năm 1988, Giám đốc Công ty TNHH APANAX; đề cử lĩnh vực: Kinh doanh khởi nghiệp

45. Trần Ngọc Thu Chi: sinh năm 1993, Công an huyện Kon Rẫy; đề cử lĩnh vực: An ninh trật tự

VIII. Hải Phòng

46. Vũ Hưng Phát: sinh năm 1995, Bí thư Chi đoàn Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải An; đề cử lĩnh vực: An ninh trật tự

47. Tống Thị Thương: sinh năm 1988, Bí thư Huyện Đoàn huyện Cát Hải; đề cử lĩnh vực: Hoạt động xã hội

48. Lưu Trọng Anh: sinh năm 1992, Bí thư Đoàn xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng; đề cử lĩnh vực: Hoạt động xã hội

IX. Hà Tĩnh

49. Trần Quốc Huy: sinh năm 1988, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Giám đốc Công ty CP CER, Ủy viên Ban chấp hành Câu lạc bộ Xúc tiến thương mại Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; đề cử lĩnh vực: Kinh doanh khởi nghiệp

X. Lạng Sơn

50. Nguyễn Đức Vũ: sinh năm 1990, Bí thư Đoàn phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn; đề cử lĩnh vực: Hoạt động xã hội

(còn nữa)

PV