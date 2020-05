Cán bộ không đạt yêu cầu, chúng ta phải trả giá...

3 Bí thư Đoàn được bổ nhiệm Phó Giám đốc công an tỉnh



Chiều cùng ngày, đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dẫn đầu đã khảo sát đánh giá kết quả 10 năm Đoàn Thanh niên Bộ Công an thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, sau 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã đạt nhiều kết quả. Đội ngũ cán bộ Đoàn trong lực lượng không ngừng được trẻ hóa, được củng cố cả về số lượng và chất lượng. Nhiều cán bộ Đoàn sau khi hết nhiệm kỳ công tác được điều động, bổ nhiệm giữ vị trí lãnh đạo quan trọng trong lực lượng Công an nhân dân. Từ năm 2010 đến nay có 3 Bí thư Đoàn của Bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc công an tỉnh; cán bộ Đoàn cấp huyện có 183 người được bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, 418 người được bổ nhiệm lãnh đạo cấp đội. Tuy nhiên, việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn trong lực lượng CAND hiện vẫn còn một số bất cập như: Chưa quy định việc quy hoạch cán bộ Đoàn các cấp; chưa ban hành quy định về chức danh tương đương của cán bộ Đoàn đối với chức danh lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng CAND...