Cấp phát khẩu trang miễn phí tại các điểm chợ

Nhằm chung tay ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, ngày 11/2, Huyện Đoàn Vĩnh Linh (Quảng Trị) phối hợp với Cty Cổ phần May mặc miền Trung tổ chức cấp phát 4.000 khẩu trang miễn phí cho các hộ tư thương và người dân lúc tới mua sắm tại các điểm chợ chính trên địa bàn huyện này như chợ Trung tâm thị trấn Hồ Xá, chợ thị trấn Bến Quan, chợ Do và các điểm chợ ở thị trấn Hồ Xá.

Điểm cấp phát khẩu trang miễn phí tại chợ Trung tâm thị trấn Hồ Xá.



Toàn bộ số khẩu trang được cấp phát do Cty Cổ phần May mặc miền Trung sản xuất. Ngoài ra, Huyện Đoàn Vĩnh Linh còn phối hợp với Cty này cấp phát khẩu trang tại các khu vực tập trung đông người và bệnh nhân ở Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh, Bệnh viện Y học Cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị tại thị trấn Cửa Tùng.

Bên cạnh hoạt đ ộng cấp phát khẩu trang, Huyện Đoàn Vĩnh Linh cùng Cty Cổ phần May mặc miền Trung còn tổ chức truyền thông về thông tin cũng như những diễn biến mới nhất của dịch nCoV gây ra, nhất là các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.

H.Thành