Chàng trai đưa cải lương trở lại thánh đường sân khấu

Thành công nhờ con đường đi riêng

Là con “nhà nòi” có bố mẹ là những nghệ sỹ cải lương chuyên nghiệp, có thời gian Võ Minh Lâm không muốn đi theo nghiệp cải lương. Bởi bố mẹ đều là nghệ sỹ khá nổi tiếng nhưng gia đình vẫn nghèo, cuộc sống nay đây mai đó. Hồi nhỏ, bố mẹ thường xuyên gửi Minh Lâm ở nhà bà nội để đi diễn, có khi vài tháng cậu mới được gặp bố mẹ.

Minh Lâm từng mơ ước trở thành một họa sỹ, nhưng vì hoàn cảnh gia đình phải từ bỏ. Học hết cấp 2, gia đình không có điều kiện, bố mẹ bất đắc dĩ gửi Lâm đi học…cải lương. Và chính những ngày học “bất đắc dĩ” này Lâm nhận ra mình có gene ca diễn cải lương của bố mẹ. Những giải thưởng đầu tiên đến với Minh Lâm giúp cậu bắt đầu có sự đam mê thực sự với bộ môn nghệ thuật này. “Khi đoạt giải Chuông vàng Vọng cổ, đã có người nói do tôi may mắn. Tôi không muốn mang tiếng là cái “bóng” của bố mẹ và muốn khẳng định mình thành công là do thực lực. Vì thế tôi đã xin vào Nhà hát Trần Hữu Trang để có cơ hội được học tập, trau dồi nghề nghiệp một cách bài bản nhất”, Minh Lâm chia sẻ.

“Tôi biết để đưa sân khấu cải lương trở lại thời hoàng kim thì mình tôi sẽ không thể làm được mà cần sự chung sức của rất nhiều người. Nhưng với sự nỗ lực của bản thân, tôi đã tìm được sự đồng cảm của đồng nghiệp, của khán giả. Tôi mong muốn tất cả mọi người sẽ cùng chung tay để sân khấu cải lương trở lại thánh đường sân khấu”.Nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm



Với một nghệ sỹ trẻ, dù đoạt giải Chuông vàng nhưng đầu quân cho nhà hát lớn như Trần Hữu Trang, Minh Lâm cũng phải chấp nhận đi lên từ những vai nhỏ. Lúc đó nhiều người tiếc cho Minh Lâm bởi với giải thưởng trên cậu có thể đi hát với thu nhập cao hơn nhiều so với đồng lương ít ỏi từ nhà hát này. Nhưng bỏ ngoài tai, Minh Lâm quyết bám trụ nhà hát với hy vọng có thể học hỏi được nhiều từ những nghệ sỹ lớn, học kinh nghiệm diễn xuất, lối ca từ. Minh Lâm kể có lần có người mời đi diễn với số tiền thù lao khá cao. Nhưng vì hôm đó đoàn Trần Hữu Trang phải đi diễn phục vụ bà con Cần Giờ cậu từ chối show diễn. Lúc về không có tiền đi xe cậu phải mượn bạn diễn. “Tôi nghĩ là một nghệ sỹ, trách nhiệm với công việc luôn là quan trọng nhất. Tôi còn trẻ, cơ hội kiếm tiền còn nhiều nhưng cơ hội được học tập rèn luyện thì không thể bỏ được”, Minh Lâm nói.Từ những vai nhỏ, dần dần Minh Lâm được tin tưởng giao những vai diễn lớn, vai kép chính, kép độc. Sự cố gắng của anh đã được đền đáp khi những vai diễn tạo sức hút với người xem, nhiều giải thưởng bình chọn đã gọi tên Võ Minh Lâm: Giải Mai Vàng 2010- 2018-2019; Giải thưởng truyền hình HTV 2011- 2012; Huy chương Vàng triển vọng giải Trần Hữu Trang 2012; Huy chương Vàng cá nhân tại Cuộc thi Tài năng trẻ sân khấu toàn quốc 2014... Giờ đây anh được nhiều đạo diễn lựa chọn vào những vai diễn quan trọng.Phát triển cải lương qua con đường công nghệTrở thành một nghệ sỹ cải lương có tiếng nhưng Minh Lâm vẫn đau đáu một nỗi buồn. “Cải lương đã cho tôi rất nhiều và tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm gìn giữ, phát triển bộ môn nghệ thuật này. Bao năm nay cải lương xuống cấp vì nhiều lý do, nhưng tôi nghĩ quan trọng nhất là cải lương phải thu hút được khán giả, nhất là những khán giả trẻ. Nhưng làm cách nào bây giờ? Có lẽ không có gì khác hơn là cải lương phải có những thay đổi cho phù hợp với cuộc sống đang ngày một phát triển như hiện nay. Nhưng thay đổi như thế nào?...”, Minh Lâm trăn trở.Để trả lời những câu hỏi trên, ngoài việc đầu tư sâu vào các vai diễn, Minh Lâm đã dấn thân vào nhiều bộ môn nghệ thuật khác như đi hát tân nhạc, đi đóng phim truyền hình, đóng kịch nói... “Tôi chỉ tham gia để trải nghiệm xem tại sao có những bộ môn nghệ thuật lại thu hút khách đến như thế? Nhu cầu khán giả hiện nay muốn gì? Yêu gì? Ghét gì?... Từ đó tôi đã quyết định sẽ đưa cải lương đến với khán giả thông qua con đường công nghệ. Đó là tôi làm cải lương online”, Minh Lâm chia sẻ.Võ Minh Lâm đã cho ra đời kênh truyền hình online mang tên Võ Minh Lâm Official, chuyên sản xuất các tác phẩm cải lương nổi tiếng. “Tôi không lựa chọn sản xuất theo kiểu tìm cách câu view. Các tác phẩm trên kênh của tôi đều lấy chất lượng nghệ thuật là tiêu chí duy nhất. Vì thế những khán giả đến với Võ Minh Lâm Official đều là những người yêu nghệ thuật, mong muốn được nghe, được xem các tác phẩm cải lương có chất lượng. Từ chỗ xem online, chính những khán giả đó sẽ bỏ tiền để mua vé, xem các vở diễn cải lương trên sân khấu”, Minh Lâm tự tin nói.Không chỉ sản xuất các chương trình cải lương online, Minh Lâm còn tích cực trong việc đưa cải lương đến với khán giả mọi nơi. Từ những sân khấu lớn nhỏ tới các trường học, từ biên giới tới hải đảo, từ trong cho đến ngoài nước, chương trình nào có cải lương Minh Lâm cũng tham gia nghiêm túc. Theo Minh Lâm, chỉ đưa cái hay cái đẹp của cải lương đến thật nhiều với khán giả thì khán giả mới hiểu, mới đam mê cải lương.Năm 2019, Minh Lâm đoạt giải Mai Vàng, một lần nữa tài năng của anh được công chúng ghi nhận. Năm 2020 sẽ là một năm bận rộn với anh khi các vở diễn mới chuẩn bị ra mắt. “Tôi biết trách nhiệm của mình với cải lương còn lớn lắm. Những nghệ sỹ thành danh giờ đã lớn tuổi, chỉ còn thế hệ trẻ của chúng tôi sẽ làm tiếp công việc của những người đi trước là gìn giữ và phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương”, Lâm nói.(còn nữa)