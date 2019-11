Chủ Nhật Đỏ tại Kiên Giang: Những tấm lòng nhân ái sẽ ngày càng nhân rộng

Quảng cáo

Rất đông bạn trẻ có mặt đăng ký hiến máu.

Tham dự ngày hội có ông Lưu Kim Oai – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Kiên Giang, Ban giám hiệu, Đoàn trường cùng hơn 700 sinh viên, đoàn viên thanh niên Trường Đại học Kiên Giang.

PGS.TS Thái Thành Lượm – Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang phát biểu tại ngày hội. Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Thái Thành Lượm – Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang cho biết, hiến máu nhân đạo là nghĩa cử cao đẹp thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Đây là một phong trào lớn hiện nay của toàn xã hội, là hoạt động đầy ý nghĩa, mang đậm tính văn hóa nhân văn, thể hiện sâu sắc đạo lý thương người như thể thương thân của dân tộc ta.

Nhiều bạn đã nhiều lần tham gia hiến máu.

“Tôi rất vui mừng và tự hào trước tấm lòng nhân ái của cán bộ, giảng viên và các em sinh viên của nhà trường. Hy vọng những tấm lòng nhân ái sẽ ngày càng nhân rộng, sẻ chia trong cộng đồng nói chung và Trường Đại học Kiên Giang nói riêng. Tôi cho rằng sẽ thật hạnh phúc khi tưởng tượng rằng, đâu đó trên đất nước này, dòng máu của chúng ta đang hòa chung một, thậm chí một vài người đã từng được mình cứu sống” – Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang chia sẻ, đồng thời cho biết trong năm 2019, nhà trường đã tổ chức 2 đợt hiến máu nhân đạo, thu hút hơn 900 cán bộ, đoàn viên thanh niên của trường tham gia hiến máu với tổng số hơn 850 đơn vị máu.

Đại diện báo Tiền Phong tặng hoa cho Trường Đại học Kiên Giang và nhà tài trợ.

Đại diện cho sinh viên nhà trường phát biểu cảm nghĩ, Phạm Quang Tín (Khoa Thông tin Truyền thông) cho rằng, có rất nhiều rào cản làm cho các bạn chưa đủ can đảm để tham gia hiến máu, thậm chí các bạn nữ còn sợ “tăng cân”. “Em cũng đã từng đắn đo với lần đầu tham gia hiến máu, có hàng loạt lý do xuất phát từ chữ “sợ” như: sợ đau, sợ mập, sợ bị mất máu…, cuối cùng em cũng can đảm đăng ký tham gia và hoàn toàn hài lòng với quyết định của mình. Với 14 lần hiến máu và vẫn có thể chơi tốt các môn thể thao mình yêu thích và vẫn không tăng cân sau mỗi lần hiến máu. Vậy thì còn điều gì cản trở chúng ta thực hiện nghĩa cử cao đẹp này” – Tín nói.

Nhà báo Hoàng Tiến Dũng – Phụ trách Ban đại diện báo Tiền Phong tại ĐBSCL phát biểu khai mạc ngày hội.

Nhà báo Hoàng Tiến Dũng – Phụ trách Ban đại diện báo Tiền Phong tại ĐBSCL cho biết: Hơn 20 năm qua, phong trào hiến máu được phát động tại Việt Nam và đã có hàng chục triệu lượt người tham gia. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, năm 2018 vừa qua cả nước đã có trên 1,4 triệu lượt người dân tham gia hiến máu, đáp ứng được trên 75% nhu cầu máu cho điều trị.

Trao 20 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hiến máu đã trở thành phong trào lan rộng khắp vùng miền trên cả nước với nhiều đối tượng tham gia như cán bộ công chức, viên chức, người lao động; các đơn vị trong lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân và đặc biệt là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng - lực lượng nòng cốt, tiên phong trong phong trào hiến máu.

Lãnh đạo nhà trường tham gia ngày hội.

Nhằm giải quyết thực trạng thiếu máu điều trị trầm trọng trong các bệnh viện dịp Tết cổ truyền, năm 2009 báo Tiền Phong đã khởi xướng phong trào “Chủ Nhật Đỏ” và duy trì liên tục cho đến nay.

Tặng giấy khen cho các sinh viên nhiều lần tham gia hiến máu.

“Nếu như năm đầu tiên chỉ có một điểm hiến máu tại Hà Nội với 96 đơn vị máu, thì đến lần thứ 10, năm 2018, Chủ Nhật Đỏ đã mở rộng đến hơn 30 tỉnh, thành phố, tiếp nhận được 48.000 đơn vị máu. Chủ nhật đỏ lần thứ XI diễn ra vào đầu năm 2019 vừa qua số lượng máu nhận được đã tăng lên gần 50 ngàn đơn vị. Chủ Nhật Đỏ cũng đã lan tỏa ở nhiều tỉnh, thành tại khu vực ĐBSCL. Và hôm nay, Trường Đại học Kiên Giang đánh dấu sự kiện 2 năm liên tiếp gắn bó với phòng trào nhân đạo này” – nhà báo Hoàng Tiến Dũng thông tin.

Thầy Nguyễn Văn Thành - Hiệu phó nhà Trường Đại học Kiên Giang hiến máu.

Cũng tại chương trình sáng nay, nay báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trường Phát đã tặng 20 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của Trường Đại học Kiên Giang.

Cán bộ nhà trường tham gia hiến máu.

Nhật Huy - Cảnh Kỳ