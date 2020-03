Chủ nhật Đỏ vẫn lặng thầm trao đi sự sống

Quảng cáo

Trong tình hình dịch Covid - 19 đang có diễn biến phức tạp, nhu cầu về số lượng và chất lượng máu để chữa bệnh cứu người càng cao, dẫn đến tình trạng khan hiếm máu vẫn đang diễn ra tại một số bệnh viện tuyến trung ương. Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi nhân dịp kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (12/3/1997 – 12/3/2020). Sáng nay, ngày 9/3/2020 Đảng ủy và lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XII năm 2020 - Ngày hội hiến máu cứu người.

Cán bộ, chiến sĩ công an tham gia đăng ký và hiến máu tình nguyện

Đúng 8h00 sáng, ngày 9/3/2020, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an đã tham gia đăng ký và hiến máu tình nguyện vì cộng đồng tại Hội trường Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tại số 499 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Trong buổi lễ tổ chức hiến máu tình nguyện, 100% các cán bộ, chiến sĩ công an đều rất ý thức trong việc phòng chống dịch Covid - 19 trước tình hình diễn biến phức tạp, tất cả các cán bộ, chiến sĩ công an đều rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang y tế khi tham gia đăng ký và hiến máu tình nguyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà rạng ngời khi được tham gia hiến máu tình nguyện cứu người

Lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chia chia sẻ: “Máu là loại thuốc đặc biệt quý, rất cần cho điều trị và cấp cứu hằng ngày tại các bệnh viện. Hiến máu là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng; thể hiện sâu sắc truyền thống tương thân tương ái, của dân tộc ta. Hiện nhu cầu máu dùng cho điều trị, phẫu thuật tại các bệnh viện ngày càng cao trong khi lượng máu dự trữ tại các bệnh viện đang thiếu hụt. Theo khoa học, hiến máu là một cơ hội giúp sức khỏe được tăng cường tốt hơn, kích thích khả năng tạo máu, thải sắt, giải tỏa gánh nặng sắt tồn dư tại các cơ quan trong cơ thể. Một người bình thường có thể tham gia hiến máu 3 tháng/lần. Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp của người cho đi và niềm hạnh phúc của người được nhận”.

11h30, Chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XII năm 2020 tổ chức tại Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Bộ Công an kết thúc, số lượng máu đạt được gần 100 đơn vị máu. Giữa mùa dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, Chủ nhật Đỏ vẫn lặng thầm trao đi sự sống.

Tú Nguyên