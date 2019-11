Chuyện tình 'cọc đi tìm trâu' và cái kết như mơ của cặp đôi 'tí hon'

Quảng cáo

“Cọc đi tìm trâu” và cái kết như mơ

Chú rể là cái tên quen thuộc: Nguyễn Văn Hùng. Lâu nay, anh được biết đến với biệt danh “thầy giáo tí hon”. Anh là thầy giáo dạy Tin học ở Trung tâm Nghị lực Sống (Hà Nội). Hùng cao 1,2 m, nặng 20 kg, năm nay 31 tuổi.

Cô dâu Lê Thị Diễm My, kém chú rể 1 tuổi, cao 1,18 m, nặng 18 kg. Do thiếu hormone tăng trưởng nên cả cô dâu và chú rể đều không may mắn có được chiều cao như người bình thường. Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào sáng 10/11 vừa qua, tại xóm Trường Sơn, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Với “thầy giáo tí hon” lấy vợ là việc lớn trong đời: “Các cụ xưa có câu: “Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà”, đây chính là 3 việc lớn của đời người cần phải trải qua. Trâu thì em đang dùng con trâu chạy bằng điện. Muốn chạy xăng mà chân dài quá khó đi. Lấy vợ thì đã và đang làm. Còn làm nhà thì chờ trúng số hoặc thời gian lâu hơn nữa. Sẽ cố gắng vậy”, thầy hài hước chia sẻ trước ngày “rước nàng về dinh”.

Thông minh, hài hước nên dù không cao “thầy giáo tí hon” vẫn khiến nhiều cô gái phải ngước nhìn. Lê Thị Diễm My từng ngắm nhìn Nguyễn Văn Hùng từ xa. Diễm My quê ở Ninh Thuận, từng làm công việc thủ công ở nhà, chẳng dám mơ mộng bay xa. Cô biết đến “thầy giáo tí hon” nhờ xem ti vi. Sau đó, My chủ động làm quen Hùng qua mạng xã hội và quyết tâm khăn gói quả mướp ra Hà Nội học tại Trung tâm Nghị lực Sống để có cơ hội tiếp cận với người mình thầm thương, mặt khác việc học cũng sẽ giúp cuộc đời cô mở rộng ra. Đi tàu hơn một ngày ra đến thủ đô, tưởng được “thầy giáo tí hon” tận tình chăm sóc, nào ngờ, chàng chỉ giúp đỡ nàng như giúp đỡ tất cả những người khuyết tật mà chàng quen biết khác, tận tâm song có khoảng cách. Một thời gian sau, không chịu đựng nổi, My uống rượu rồi cầm điện thoại gọi cho Hùng, bày tỏ nỗi nhớ mong… Cuộc điện thoại đã giúp My mở cánh cửa vào trái tim Hùng. Anh thấy thương cô gái. Mọi người trong Trung tâm Nghị lực sống cũng tích cực “đẩy thuyền”. Họ yêu nhau lúc nào chẳng hay.

"Cọc đi tìm trâu" có gì sai? Tình yêu của “cặp đôi tí hon” cũng trải qua không ít sóng gió. Một ngày kia, “thầy giáo tí hon” bỗng dưng trở nên lạnh nhạt như muốn chạy trốn cô gái Ninh Thuận. Qua tìm hiểu, Diễm My biết, hình như gia đình chàng không đồng ý để hai người đến với nhau. Nhưng “yêu nhau mấy núi cũng trèo”, My quyết không buông tay Hùng, dù nước mắt rơi. Nhận tháng lương đầu tiên, My mua tặng Hùng chiếc áo, Hùng không nhận, cô nói như nài nỉ: “Em lỡ mua rồi. Nhận cho em vui”. Hùng dù lí trí bao nhiêu cũng phải mềm lòng trước tình yêu chân thành và mãnh liệt của cô gái. Anh vượt qua rào cản gia đình đến với My. Và tình yêu của họ dần dần cũng khiến người thân cảm động. Đám cưới đã diễn ra vui vẻ, tưng bừng tại hai họ. Đằng nhà gái tổ chức đám cưới siêu tí hon tại Ninh Thuận vào ngày 6 tháng 11 năm 2019, trước nhà trai 4 ngày. Không chỉ có sự góp mặt của người thân, họ hàng, ngày trọng đại của cặp đôi còn là cuộc hội ngộ vui vẻ của rất nhiều người tí hon trong cả nước.

Vượt qua khiếm khuyết bằng nụ cười

Người trang điểm cho cô dâu trong ngày cưới chính là ca sỹ tí hon Thanh Hà. Cặp song sinh nổi tiếng Thanh Hằng- Thanh Hà còn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày trọng đại của cặp đôi Nguyễn Văn Hùng- Lê Thị Diễm My và chia sẻ trên youtube, chỉ hơn chục ngày video đã thu về gần 2 triệu lượt xem. Rất nhiều người chúc phúc cho cô dâu chú dể. “Chưa bao giờ thấy cặp đôi nào đẹp đôi đến vậy”, một khán giả xem video bình luận .

Hai người tí hon yêu nhau, nên vợ nên chồng, cũng gặp một số trở ngại nhỏ, bởi ai cũng tưởng họ là con nít bày trò yêu đương, vợ chồng như người lớn. Vậy nên, khi xuất hiện ở chốn công cộng, cặp đôi hạn chế bày tỏ tình cảm, để tránh những ánh nhìn thiếu thiện cảm, do chưa hiểu chuyện. Còn những người hiểu chuyện, những người cùng cảnh thì yêu thương họ hết lòng. Chính những người bạn đã chuẩn bị khung cảnh tuyệt vời cho đêm tân hôn của cặp đôi. “Thầy giáo tí hon” viết: “3 giờ sáng, 2 vợ chồng ra tới Hà Nội đang lịch kịch mang đồ vào. Nhìn từ ngoài thấy trong phòng có ánh sáng vàng vàng tưởng đứa em ngủ trong. Ai ngờ nhìn trên cửa thấy chữ Song Hỷ. Rồi mở cửa vào thì ôi sao mà lộng lẫy…”.

Cái kết có hậu của cặp đôi tí hon đẹp như câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Đừng ngần ngại, nếu bạn không được tạo hóa ưu ái về ngoại hình. “Thầy giáo tí hon” luôn biết cách vượt qua khiếm khuyết bằng sự hài hước: “Đi xe ra đường gặp 10 người thì 9 người hỏi cháu mấy tuổi. Người thì bảo không được đi ra đường giờ này nguy hiểm. Vâng con cũng biết thế nhưng không còn cách nào khác. Các bác cứ đi đúng phần đường của mình là được. Đừng nhìn con, lấy điện thoại quay con đến khi ngã lại bảo là đen. Người thì bảo chắc trộm xe bố mẹ ra đường. Mà nghĩ cũng hay: Người ta muốn nổi tiếng, nhiều người để ý thì người đó phải: Xinh đẹp, giỏi giang, có scandal. Tôi muốn người khác để ý thì chỉ cần xách dép, lên xe và phi ra đường”. Dưới chia sẻ của “thầy giáo tí hon” nhiều người bình luận: “Thầy dễ thương thế cơ mà”. Chỉ tiếc, “thầy giáo tí hon” giờ đã thuộc về “người ta”. Vợ thầy khen thầy đủ điều, song chỉ mong thầy “bớt ham chơi” một chút, sẽ thành “người chồng hoàn hảo”.

