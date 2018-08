Con gái tỷ phú Singapore Kim Lim có cuộc sống giàu sang thế nào?

Cha của Kim Lim - Peter Lim - là một trong những người giàu nhất Singapore.

Đống đồ hàng hiệu của Kim Lim là niềm mơ ước với nhiều người.

Cô nàng thường xuyên di chuyển bằng siêu xe và chuyên cơ khoang hạng nhất.

Kim thường xuyên chụp ảnh với nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Chuyện tình của Kim Lim và Mario Ho từng được nhiều người khen ngợi.

Danh tính chồng tương lai của Kim hiện vẫn còn là bí mật.

Kim Lim - ái nữ nhà tỷ phú Peter Lim - từ lâu đã không còn xa lạ trong giới nhà giàu châu Á. Cô là gương mặt trang bìa khá quen thuộc của một số tạp chí thời trang danh tiếng ở Singapore, đồng thời là cái tên rất được chú ý trên mạng xã hội nhờ loạt ảnh xa hoa, sang chảnh.Nếu từng theo dõi thông tin về các hội nhóm con nhà giàu châu Á, người ta sẽ cảm thấy quen thuộc khi nhìn thấy Kim Lim thường xuyên chu du khắp nơi trên thế giới để thỏa mãn niềm đam mê du lịch.Mới đây, Kim Lim khiến dân mạng thích thú khi chọn Đà Nẵng là điểm đến tiếp theo. Chuyến đi tới Việt Nam lần này của tiểu thư 9X nhân dịp sinh nhật một người bạn trong nhóm.Trong những bức ảnh gần nhất của Kim Lim, hội "rich kid" đình đám tự tin cùng nhau diện bikini, váy hoa và không quên tạo dáng xinh đẹp tại các địa điểm xa xỉ ở Đà Nẵng. Nhiều người đã không ngần ngại để lại bình luận chào đón Kim Lim, đồng thời tỏ ra khá vui khi cô ghé thăm Việt Nam.Tuy vậy, vẫn có người cảm thấy mông lung, không hiểu cô gái này là ai mà được người hâm mộ và giới truyền thông săn đón đến thế. Thực tế, Kim Lim không phải làm gì nhiều để gây chú ý, bởi cô chỉ cần có một ông bố giàu sụ là mọi điều tốt đẹp tự khắc đến.Kim Lim sinh năm 1994, đến từ Singapore, là ái nữ của tỷ phú Peter Lim. Theo tạp chí Forbes, ông Lim đứng thứ 13 trong top 50 người giàu nhất Singapore hiện nay.Gia đình ông sở hữu khối tài sản lên đến 1,94 tỷ USD (năm 2016). Tháng 5/2014, Peter Lim trở thành chủ tịch CLB Valencia của Tây Ban Nha sau khi bỏ ra 720 triệu USD.Với sự hậu thuẫn vững chắc từ cha, Kim Lim có cuộc sống xa hoa không kém gì công chúa ngay từ khi còn nhỏ.Tiểu thư 9X từng học ngành Quản trị kinh doanh và Marketing tại trường nội trú Queenswood ở Hertfordshire, Anh. Vì là người con duy nhất của ông bố giàu có, Kim chắc chắn sẽ kế nghiệp cha trong tương lai.Dù là ái nữ của tỷ phú đình đám nhất nhì Singapore, Kim khẳng định cô không hề thấy áp lực, ngược lại còn cho đó là may mắn và lý do để bản thân sống có trách nhiệm hơn."Tôi không áp lực, nhưng cũng không cần vội vã. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc kinh doanh quần áo online, tự tích lũy kiến thức trước khi kế nghiệp cha. Điều đó tốt hơn cho tôi", cô gái 24 tuổi từng chia sẻ.Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng chiều cao lý tưởng 1,70 m, Kim Lim còn nổi tiếng trong giới nhà giàu châu Á và mạng xã hội nhờ độ chịu chơi bên những món đồ hàng hiệu long lanh, chuyến du lịch sang chảnh.Kim Lim đặc biệt yêu thích hàng hiệu. 9X từng cho biết cô rất thích dùng thương hiệu Christian Louboutin và Chanel.Trong kho đồ của ái nữ này, không thể không kể đến bộ sưu tập khoảng 80 đôi giày Christian Louboutin, 40 túi xách Chanel, cùng vô số món đồ khác đến từ Louis Vuitton."Mua sắm và thời trang là hai đam mê bất diệt của tôi. Những chiếc Chanel với màu sắc tươi sáng như hồng, cam và xanh ngọc luôn mê hoặc, khiến tôi không thể cưỡng lại được", tiểu thư 9X thú nhận với The New Paper.Lượn một vòng quanh Instagram với 223.000 lượt theo dõi của cô nàng, người xem sẽ không thể không trầm trồ về mức độ giàu có mà thiên kim tiểu thư này có được. Loạt ảnh Kim Lim nằm giữa núi túi xách đắt tiền hay tận hưởng cảm giác hạnh phúc sau khi đi mua sắm, "tay xách nách mang" từ lâu đã trở thành "chuyện thường ở huyện".Ngoài ra, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì thường xuyên di chuyển bằng chuyên cơ khoang hạng nhất hoặc xế hộp hạng sang. Tuy gia đình sở hữu rất nhiều siêu xe hoành tráng, 9X cho biết không thích tự lái mà có tài xế riêng đưa đi đón về, bởi "như vậy thuận tiện hơn, không phải kiếm chỗ đỗ xe".Thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc tận hưởng sự giàu có trên mạng, song Kim Lim cho rằng cô chỉ đang sống đúng với con người và hoàn cảnh thật của mình."Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tôi khoe khoang sự giàu có. Nhưng đây là mạng xã hội, tôi có quyền sống đúng với chính mình, không ràng buộc cũng không giả tạo. Cha luôn dạy tôi phải biết khiêm nhường và tôi lấy điều đó làm tâm niệm sống", 9X nói.Sống xa xỉ là thế song ít ai ngờ, Kim Lim là một trong những người trẻ rất đam mê từ thiện. Cô thường xuyên hoạt động từ thiện, tình nguyện tại Trung tâm Phục hồi chức năng Apex (dành cho người cao tuổi tại Bukit Merah View).Dù sinh ra trong gia đình giàu sang, ái nữ vẫn chăm chỉ làm nghề người mẫu và kinh doanh riêng. Hình ảnh của cô xuất hiện khá nhiều trên các tạp chí nổi tiếng.Kim cũng mong muốn có thể thành lập một quỹ từ thiện của riêng mình trong tương lai.Nổi tiếng trong giới nhà giàu, Kim Lim có rất nhiều bạn nổi tiếng như ca sĩ Seung Ri (Big Bang), siêu sao David Beckham, Christiano Ronaldo…Cô còn thân thiết với Chryseis Tan - một trong 11 người con của tỷ phú Malaysia Vincent Tan, sở hữu khối tài sản trị giá 1,1 tỷ USD. Vị hôn phu của Chryseis là Faliq Nasimuddin cũng là công tử nhà giàu với tài sản tính bằng tỷ USD.Là thiên kim tiểu thư của hai gia đình giàu vào hạng bậc nhất châu Á nên không có gì bất ngờ khi hai ái nữ xinh đẹp này thường xuyên dạo chơi và đi mua sắm khắp các địa điểm đắt đỏ. Cách đây không lâu, Kim Lim cũng có mặt trong đám cưới xa hoa của bạn thân.Mặc dù đã rất nổi tiếng trong giới nhà giàu châu Á, sức ảnh hưởng của Kim càng được lan rộng kể từ khi cô công khai hẹn hò với Mario Ho - con trai ông trùm Casino Stanley Ho ở Macau, Trung Quốc.Mario được coi là chàng thiếu gia điển trai và tài giỏi nhất trong số 17 người con của Stanley. Ngoài việc được biết đến như công tử nhà giàu, anh còn có thành tích học tập đáng nể.Năm 11 tuổi, Mario Ho từng đoạt giải trong cuộc thi toán học thế giới, được ưu ái gọi là thiên tài toán học từ ngày ấy. Anh cũng giành huy chương vàng Olympiad toán học thế giới 5 năm liền.Ngoài ra, chàng trai sinh năm 1995 còn có nhiều tài lẻ như ca hát, chơi guitar, piano… Nổi tiếng, đẹp trai, giàu có, Mario Ho thu hút tới 122.000 lượt theo dõi trên Instagram.Kim Lim - Mario Ho bắt đầu hẹn hò từ tháng 1/2016. Thời còn mặn nồng, cả hai thường xuyên đăng ảnh hạnh phúc trên trang cá nhân, khiến nhiều người ngưỡng mộ.Đều là công tử, tiểu thư xuất sắc, người ta tin rằng khi họ kết đôi sẽ rất "môn đăng hộ đối". Tuy nhiên, chuyện tình thiếu gia Macau cùng tiểu thư Singapore cũng nhanh chóng "tan thành mây khói" mà không ai biết lý do vì sao tan vỡ.Là con gái trong gia đình danh giá, người hâm mộ tưởng rằng Kim Lim sẽ lựa chọn đấng phu quân "xứng đôi vừa lứa", rồi hạ sinh ra những công tử, tiểu thư xinh đẹp. Thế nhưng, cô gái 24 tuổi lại gây bất ngờ khi bí mật sinh con mà chưa kết hôn.Truyền thông không hề biết đến chuyện Kim mang bầu cho đến khi siêu sao bóng đá Chirstiano Ronaldo bay tới Singapore thăm ái nữ họ Lim, lúc cô hạ sinh con trai mang tên Kyden vào cuối tháng 7/2017.Điều đáng nói là đến nay, danh tính cha của Kyden vẫn còn là ẩn số mà chỉ người trong cuộc mới biết. Tiểu thư 9X cho hay bạn trai cô không thích ồn ào nên cô không muốn tiết lộ danh tính.Dù vậy, nếu theo dõi Instagram, người hâm mộ không khó để nhận ra người đàn ông may mắn của Kim Lim thông qua những bức ảnh du lịch hạnh phúc, hay mới đây nhất là trong tiệc sinh nhật tròn một tuổi của Kyden.Trong loạt hình "khoe khéo", nửa kia của ái nữ có chiều cao lý tưởng cùng gương mặt điển trai. Theo tiết lộ từ Kim với Youngparents, bạn trai cô có công việc kinh doanh riêng, tên anh cũng bắt đầu bằng chữ K.Năm ngoái, Kim từng khiến truyền thông Singapore mong ngóng khi ẩn ý sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 23/3 vừa qua. Thế nhưng, kế hoạch này sau đó bị hoãn lại do cô cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng và muốn giảm cân thêm.Bất ngờ có con khiến Kim Lim bị đoán rằng "vỡ kế hoạch". Đáp trả tin đồn này, tiểu thư 9X khẳng định "hoàn toàn biết cách tránh thai". Cô sinh sớm bởi gia đình yêu trẻ em và muốn có nhiều con hơn sau này."Cha tôi rất thích trẻ con, ông khuyên tôi nên mang bầu từ năm 22 tuổi. Người ta bảo có con sớm giúp cơ thể dễ lấy lại vóc dáng hơn, mà tôi lại muốn có 3-4 đứa nữa, vì thế bây giờ bắt đầu cũng là điều dễ hiểu", Kim chia sẻ với Straight Time.Nếu nhiều phụ nữ gặp khủng hoảng khi có con đầu lòng thì Kim Lim lại thấy điều này như ông trời ban cho cô mục đích sống. Trước đây, cô từng chiến đấu hàng năm trời với chứng rối loạn ăn uống và nhiều khi cảm thấy bản thân vô dụng. Nhưng từ lúc Kyden ra đời, Kim tự nhủ phải khỏe mạnh để chăm sóc con tốt hơn."Mọi người thường nghĩ tôi có nhiều người giúp việc để chăm sóc Kyden. Nhưng thực tế, tôi và chồng cáng đáng tất cả. Dù vậy, tôi chẳng gặp chút gì khó khăn cả. Tôi thực sự thích làm mẹ", Theasianparent dẫn lời Kim Lim.Thay vì ảnh ngập tràn hàng hiệu và du lịch xa hoa, giờ đây Instagram của cô nàng xuất hiện khoảnh khắc gia đình bên nhau. Dựa vào những gì Kim chia sẻ, người hâm mộ có thể thấy cô đang sống rất hạnh phúc bên chồng tương lai và con trai, dù chưa có một đám cưới chính thức.

