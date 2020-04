Công an Đắk Lắk trích lương ủng hộ người nghèo, phòng chống COVID-19

Quảng cáo

Từ ngày 11/4, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk đã thành lập 3 đoàn công tác đến thăm, động viên và tặng quà, cho các đơn vị trực tiếp làm công tác phòng chống dịch như địa điểm cách ly tập trung của Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát cơ động, các chốt liên ngành kiểm dịch, Công an các xã Ea Tul, Quảng Tiến huyện CưM’Gar, Công an xã Yang Tao, huyện Lắk.

Tuổi trẻ Công an tỉnh Đắk Lắk tặng quà các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 Tổng giá trị các phần quà trên 50 triệu đồng, gồm 1.000 khẩu trang, 250 chai nước sát khuẩn, 20 thùng nước suối, sữa, 8 thùng lương khô, 10 thùng bánh, 660 ống C sủi tăng sức đề kháng, khăn lạnh, mì tôm... và hàng trăm mũ chống giọt bắn phòng dịch do ĐVTN Công an tỉnh tự làm. Hàng trăm mũ chống giọt bắn phòng dịch do ĐVTN Công an tỉnh tự làm trao tận tay cho những người đang trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống COVID-19 Trong dịp này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng đã đến thăm và tặng 200 khẩu trang vải, 10 lít dung dịch nước sát khuẩn cho bà con nhân dân Buôn Tu- Buôn kết nghĩa của Công an tỉnh. Cán bộ, chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn Trung tá Nguyễn Công an – Tiểu đoàn trưởng Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa qua cán bộ chiến sĩ đơn vị đã trích góp tiền lương được 40 triệu, Công ty ô tô Phúc Dương ủng hộ 50 triệu để mua quà tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. “Có 360 phần quà, chúng tôi đưa đến tận tay những người đang làm nhiệm vụ ở khu cách ly tập trung. Đặc biệt thăm hỏi, động viên những người có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn” – trung tán An nói. Những chuyến hàng thấm đượm nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk Đợt này, khối đoàn thể Phòng Cảnh sát Giao thông đã tổ chức nấu hơn 200 chai nước mát các loại cùng thực phẩm trao tặng cho các chốt liên ngành đang ngày đêm phòng chống COVID-19. Những chai nước mát các loại cùng thực phẩm khác được tặng tận tay cho những người đang trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống COVID-19 Dưới đây là một số hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk thăm, tặng quà cho người nghèo.

Một doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ 50 triệu Những phần quà có y nghĩa được trao tận tay người có hoàn cảnh khó khăn.



Vũ Long