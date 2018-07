Đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông thanh thiếu nhi

Theo báo cáo của các tỉnh, thành Đoàn, sau 5 năm, các cơ sở Đoàn đã tổ chức 37.320 đợt ra quân tuyên truyền, cổ động về an toàn giao thông thu hút hơn 5 triệu lượt thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân tham gia. Phát hành hơn 3,5 triệu tài liệu giới thiệu văn bản luật, đĩa phim tuyên truyền về an toàn giao thông. Có các mô hình hiệu quả như: Cổng trường Xanh-Sạch-Đẹp, trật tự an toàn giao thông, Em yêu đường sắt quê em, Điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn, Bến đò ngang an toàn, Đội Giao thông Xanh, Đội phản ứng nhanh...

Thượng tá Đinh Quốc Hùng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến vào các đề án: Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giai đoạn 2018 – 2022. Thượng tá Đinh Quốc Hùng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội, cho rằng cần khảo sát, đánh giá kỹ hơn việc chấp hành an toàn giao thông trong đoàn viên thanh niên khi tham gia giao thông, trên cơ sở đó tổ chức các hoạt động phù hợp.

Anh Nguyễn Văn Vũ Minh - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cảnh báo thực tế và nguy cơ vi phạm và tai nạn giao thông trong khu vực nông thôn tăng khi hệ thống đường giao thông nông thôn phát triển. Trong đó, đối tượng thanh niên là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều tai nạn, đòi hỏi Đoàn cần có các hoạt động tuyên truyền, định hướng. Anh Minh đề xuất tổ chức mô hình câu lạc bộ, đội hình đảm bảo an toàn giao thông; phối hợp với các sở ngành tổ chức diễn đàn, ngày hội có sự tham gia của các thanh niên và phụ huynh.

Anh Nguyễn Văn Vũ Minh - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị

Anh Phạm Hồng Sơn - Bí thư Thành Đoàn TPHCM cho rằng bên cạnh việc hướng các hoạt động, tuyên truyền thanh niên cần đẩy mạnh đối tượng trẻ em, nhất là trẻ mầm non. Các đại biểu cho rằng cần tập trung hai nhóm giải pháp, gồm: Tuyên truyền và thực hiện các cuộc vận động, tổ chức hội thi sáng tạo về bảo đảm an toàn giao thông.

Trao đổi tại Hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết đây là đề án làm trình Chính phủ. Đoàn phải có nét riêng, khu biệt đòi hỏi phải có những giải pháp mới, phát huy những mô hình hiệu quả. Trong việc lập các đội hình, cần xác định phương thức, thời gian hoạt động còn phù hợp hay không còn phù hợp để hoạt động, hay cần chuyển đổi hướng mới; xác định cơ chế lực lượng thanh niên gia, cách có cơ chế tổ chức hoạt động.. Anh Phong nêu rõ về góc độ của Đoàn tập trung: Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Đoàn viên, thanh thiếu nhi và tham gia tuyên truyền trong xã hội; lựa chọn nội dung để xây dựng đội hình triển khai, tham gia giải quyết các vấn đề về an toàn giao thông; phát động các ý tưởng, sáng tạo đảm bảo an toàn giao thông.

4 triệu lượt thanh niên học tiếng Anh

Đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018-2022 đưa ra mục tiêu 4 triệu lượt thanh niên tham gia các hoạt động của đề án. Để góp phần thực hiện, anh Trần Hữu - Bí thư Đoàn khối các cơ quan T.Ư bày tỏ đây là một trong hai đề án "tuyệt vời" tạo điều kiện cho thanh niên hội nhập. Anh Trần Hữu đề xuất các tỉnh, thành Đoàn có thể tổ chức giáo viên giỏi ngoại ngữ là đoàn viên thanh niên sẽ dạy cho các các bạn ĐVTN; thành lập câu lạc bộ tiếng Anh...

Nguyễn Minh Triết - Trưởng Ban Thanh niên Trường học cho rằng việc học ngoại ngữ, tiếng Anh cần tiếp cận theo hướng văn ôn võ luyện; tạo môi trường rèn luyện tiếng Anh thường xuyên cho đoàn viên, thanh niên sinh viên. Phát động hoạt động mỗi ngày 1 giờ học tiếng Anh hay 1h đọc tin tức, thông tin bằng tiếng Anh; giới thiệu những gương nổi bật trong việc học tiếng Anh; phát triển tiếng Anh trên website của Đoàn; tổng hợp các nguồn tin các tờ báo quốc tế uy tín để cung cấp cho thanh niên hàng ngày có điều kiện tiếp cận.

Kết luận vấn đề này, anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh, đây là việc khó nhưng phải làm, cần thiết. Chúng ta xây dựng nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên để nâng cao nhận thức sự cần thiết của ngoại ngữ, từ đó tác động tới thanh thiếu niên. Vừa học vừa có môi trường sử dụng là điều cần tập trung thực hiện.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã tập trung cho ý kiến Đề án Phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên, giai đoạn 2018 - 2022; Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” giai đoạn 2018 - 2022. Chiều cùng ngày, Hội nghị tham gia góp ý vào Báo cáo sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2018; Định hướng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Cho ý kiến về văn kiện và công tác tổ chức Đại hội lần thứ X Hội Sinh viên Việt Nam và bàn về công tác cán bộ.

Xuân Tùng