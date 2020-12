Gần 200 cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh Thanh Hoá tham gia ngày hội Chủ nhật Đỏ

Quảng cáo

Tại chương trình, Thượng uý Bùi Văn Hợp, Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin của chương trình Chủ nhật Đỏ tổ chức tại Thanh Hoá, đơn vị đã báo cáo chương trình với Ban giám đốc Công an tỉnh, tổ chức tuyên truyền về hoạt động ý nghĩa này. Trong ngày hôm nay, có gần 200 cán bộ, chiến sỹ của Công an tỉnh Thanh Hoá đã tham gia hưởng ứng, hiến máu trực tiếp tại chương trình.

Một số hình ảnh của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hoá tham gia hiến máu tại Chủ nhật Đỏ Thanh Hoá:



Các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tham gia hiến máu tại chương trình Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hoá





Trong số cán bộ, chiến sỹ đến hưởng ứng Chương trình Chủ nhật Đỏ, có nhiều cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia hiến máu Các chiến sỹ làm thủ tục đăng ký, tham gia xét nghiệm để hiến máu

Cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong hoạt động hiến máu trong chương trình Chủ nhật Đỏ được nhận bằng khen



Ban Tổ chức chương trình trao kỷ niệm chương cho Đoàn thanh niên Công an tỉnh Thanh Hoá và các đơn vị.

Hơn 100 đoàn viên thanh niên Z111 tham gia hiến máu tại ngày hội Chủ nhật Đỏ Đông đảo hơn 100 đoàn viên thanh niên của Đoàn cơ sở Z111 (thuộc Tổng Cục Công nghiệp Quốc Phòng) đã đến tham gia hưởng ứng, trực tiếp hiến máu tại ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hoá. Hoa hậu Đỗ Thị Hà hưởng ứng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hoá Sáng 13/12, gần 2.000 tình nguyện viên là cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức, sinh viên… đã đến hưởng ứng, tham gia hiến máu tại ngày hội Chủ nhật Đỏ diễn ra tại Trường Đại học Văn hoá Thể thao và Du lịch Thanh Hoá. Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cùng tham gia hưởng ứng tại chương trình. Sẵn sàng cho ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ tại Thanh Hoá Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XIII năm 2021 với thông điệp “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi” diễn ra tại Trường Đại học Văn hoá Thể thao và Du lịch Thanh Hoá (Số 561, Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) vào ngày 13/12. Trong những ngày qua, nhiều hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của chương trình đã được nhiều đơn vị, cơ sở Đoàn tổ chức. Đã có hàng trăm tình nguyện viên đã đăng ký tham gia hiến máu.

Hoàng Lam