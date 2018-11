Giới trẻ Việt lên tiếng vì bình đẳng giới, chống bạo lực

Sự kiện “Speak Up for Gender Equality - Lên tiếng vì bình đẳng giới" do tổ chức UN Women, Tổ chức Plan International Việt Nam, Đại sứ quán các nước Canada, Nauy, New Zealand và Thụy Sỹ, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Hà Nội phối hợp tổ chức.