Giới trẻ Việt thích 'siêu to khổng lồ', dân mạng thế giới đang xem gì?

Dưới đây là những trào lưu xây dựng nội dung vlog được yêu thích, ủng hộ và có sức hút lớn trên thế giới.

Vlog về phong cách sống

Vlog về phong cách sống hay còn gọi là "lifestyle vlog" bao gồm những nội dung đa dạng được lấy cảm hứng từ lối sống, thói quen, hoạt động thường ngày của tác giả.

Những từ khóa liên quan như sức khỏe, làm đẹp, mua sắm, du lịch, hướng dẫn tập luyện, giảm cân, make up, chăm sóc nhà cửa... luôn đứng top đầu về số lượt tìm kiếm trên mạng xã hội.

Những vlog về cuộc sống thường ngày chưa bao giờ hết "hot" đối với công chúng. Ảnh: Weibo.



Những vlogger về lối sống có sức ảnh hưởng lớn và lượng người theo dõi "khủng" trên thế giới có thể kể đến Jenna Marbles, Casey Neistat, David Dobrik hay Tess Christine.



Với hàng chục triệu người theo dõi, những vlogger này có thể kiếm số tiền lớn từ nội dung họ tạo ra.



Vlog DIY

DIY là viết tắt của cụm từ Do it yourself (tạm dịch: tự tay làm lấy). Đây là trào lưu được đông đảo mọi người trên thế giới nhiệt tình hưởng ứng.



Giống như tên gọi của nó, những vlog DIY hướng dẫn mọi người tự làm ra hay tái chế những vật dụng hàng ngày.

Nhờ truyền tải những thông điệp ý nghĩa, nhiều vlogger tạo giá trị cho sản phẩm của mình. Ảnh: Keephouseclean.



Những nội dung về DIY cũng đa dạng, phong phú và đầy sáng tạo.



Từ việc tận dụng chiếc khuy áo để đính lên kẹp tóc, sửa chữa quần áo đến tự làm mỹ phẩm tại nhà đều được các vlogger biến tấu hấp dẫn. Theo đó, bạn có thể học hỏi để tự làm những đồ dùng cần thiết như thiệp mời, móc khóa, bàn ghế...



DIY trở thành một loại "văn hóa" giúp tiết kiệm tiền bạc để mua sắm đồ mới và đặc biệt hữu ích với những người có lối sống xanh, thường xuyên tái chế đồ cũ để bảo vệ môi trường.



Vlog truyền cảm hứng

Những video truyền động lực hay định hướng tư duy tích cực thu hút lượng lớn người xem.



Với nội dung được chăm chút kỹ càng, những kênh vlog truyền cảm hứng giúp người xem hướng tới suy nghĩ tốt đẹp, giải quyết những khúc mắc trong lòng, bớt đi sự căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc sống.



Đa phần các video hướng dẫn mọi người hình thành thói quen lành mạnh, tránh xa thói xấu, theo đuổi ước mơ.



Đôi khi đó là những bài học giá trị được đúc kết từ người từng trải qua khó khăn và thành công.



Nhiều người thừa nhận xem những vlog có nội dung truyền cảm hứng giúp họ thay đổi quan niệm sống, tạo năng lượng tích cực để sẵn sàng đối mặt, vượt qua khó khăn.



Vlog ASMR

ASMR là từ viết tắt của autonomous sensory meridian response (tạm dịch: Phản ứng kích thích tự động).

Vlogger thu hút cả triệu người theo dõi chỉ từ những clip ăn uống. Ảnh: SAS-ASMR.



Vlog ASMR bao gồm những âm thanh đặc biệt như tiếng cắt xà phòng, tiếng ăn uống hay âm thanh phát ra khi gõ liên tục vào đồ vật, tạo cảm giác thoải mái cho người xem.



Chỉ cần gõ từ khóa "ASMR video" trên Google, bạn sẽ nhận về khoảng 106 triệu kết quả chỉ trong 0,40 giây.



Ngày càng nhiều nghệ sĩ ASMR xuất hiện. Họ tung lên mạng các loại video với nội dung khác nhau để kích hoạt cảm giác thỏa mãn ở người xem.



Những kênh vlog như SAS-ASMR, GentleWhispering hay Bob Ross có hàng triệu người đăng ký và những video thu hút lượng lớn lượt xem.

