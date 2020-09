Hàng vạn đoàn viên tiếp cận Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Phước

Quảng cáo

Trong bối cảnh dịch COVID-19, Cuộc thi đã được tổ chức dưới hình thức livestream vào khung giờ từ 8h00 đến 9h00 vào các ngày Chủ nhật hàng tuần trên fanpage Tuyên giáo Bình Phước và kết nối với các trang Tuổi trẻ Bình Phước, Truyền hình Bình Phước.

Cuộc thi đã tạo nên luồng sinh khí mới với sự thay đổi cách thức tổ chức; qua đó, các câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã hiển thị trên màn hình và được những người dẫn chương trìnhđọc lên. Với cách dẫn dắt khéo léo, những người dẫn chương trình đã tạo sự hấp dẫn và nhiều ấn tượng với người tham gia cuộc thi trong hành trình tìm hiểu và đi tìm ẩn số cho những câu hỏi.

Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Thanh Loan, Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy, Phó Giám đốc Đài PT-TH và Báo Bình Phước Nguyễn Thành Long (hàng 2, đứng tuần tự thứ 2, 3, 4 từ trái sang) chụp hình lưu niệm cùng các cá nhân, tập thể đạt giải tuần 8 của cuộc thi

Để góp phần tạo nên thành công của cuộc thi, Tỉnh Đoàn đã liên tục chỉ đạo hệ thống Đoàn trên toàn tỉnh tham gia cuộc thi, tích cực tương tác, chia sẻ, bình luận, bấm nút thích các clip livestream ở mỗi tuần thi. Đồng thời, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc, mở chuyên trang, chuyên mục với các tin bài viết về Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ mọi người nhiệt tình tham gia.

Hàng tuần, nhiều đơn vị đã tiến hành hỗ trợ, chuẩn bị cơ sở vật chất, máy chiếu, máy tính cho lực lượng đơn vị mình tham gia cuộc thi… Điển hình như: TX. Bình Long, TX. Phước Long; các huyện Bù Đăng, Đồng Phú, Phú Riềng, Bù Gia Mập; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú,…

Trải qua 8 tuần thi, Ban Tổ chức cuộc thi đã đưa ra bộ câu hỏi gồm 40 câu, mỗi tuần tương ứng với 05 câu hỏi về nhiều lĩnh vực, trong đó bám sát các sự kiện, dấu mốc quan trọng trong lịch sử ngành Tuyên giáo, về lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Bình Phước; về các chủ trương, định hướng trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Dự thảo nội dung Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ông Hà Anh Dũng - Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước trao giải nhất tuần thi thứ 2 cho anh Phan Thanh Tú - Chính trị viên Đại đội, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bù Đốp

Cuộc thi đã thu hút trên 01 triệu lượt người tiếp cận và gần 30 nghìn lượt người trả lời đúng đáp án theo cú pháp. Mặc dù trong điều kiện dịch bệnh Covid 19, đường truyền mạng Internet hạn chế, nhất là các đồn,chốt biên phòng vùng sâu vùng xa đang “gồng mình” chống dịch nhưng các đơn vị đã thực hiện nhiều cách làm sáng tạo, tham gia cuộc thi đạt kết quả tốt.

Kết thúc 8 tuần thi, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 88 giải cá nhân và 16 giải tập thể và 72 giải cá nhân. 10/11 huyện, thị, thành phố trên toàn tỉnh đạt giải, 17/21 Đảng bộ đạt giải. Điều đáng nói là giải Nhì tuần thi thứ 3 đã thuộc về 01 cá nhân đang công tác tại chi nhánh Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đóng chân trên Vương quốc Campuchia.

Huyện Bù Gia Mập - 01 huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh đã vinh dự giành 01 giải tập thể (đơn vị Trường THPT Đăk Ơ) và 05 giải cá nhân; huyện Bù Đăng là đơn vị đạt nhiều giải nhất với 07 giải cá nhân và 02 giải tập thể; thị xã Phước Long, huyện Đồng Phú đạt nhiều giải cao qua 8 tuần thi. Nhiều cá nhân là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, giáo viên, học sinh, đồng bào dân tộc đã rất đỗi vui mừng khi “rinh” những giải thưởng của cuộc thi.

Các cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng tỉnh Bình Phước vừa chống dịch vừa hưởng ứng cuộc thi

Chị Trần Thị Thanh - cán bộ Trung tâm y tế thị xã Phước Long là thí sinh duy nhất đạt 03giải Khuyến khích qua 03 Tuần thi khác nhau. Anh Danh Bồ Pha đang công tác tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - chi nhánh tại Kratie (Campuchia) tham gia dự thi và đạt giải nhì Tuần thi thứ 3.

Đáng lưu ý là việc 02 vợ chồng đều đạt giải qua 02 Tuần thi khác nhau: cô Điểu Thị Tâm - giáo viên Trường THPT Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập đạt giải Tuần 6 và chồng cô là anh Điểu Ngọc - cán bộ Đội An ninh, Công an thị xã Phước Long đạt giải Tuần 7. Cô Trần Thị Mính - giáo viên Trường Mầm non Tân Tiến, huyện Đồng Phú đạt 2 giải liên tiếp ở Tuần thi thứ 3 và thứ 4.

Hương Chi