Hành trình vượt khó của đôi vợ chồng trẻ 'ham' thiện nguyện

Quảng cáo

Tình yêu với người bạn thân

Anh Nguyễn Quang Tiến (SN 1988, trú tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và chị Trần Thị Trang (SN 1990, trú tại xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương) là bạn học THPT. Chung một lớp, lại ngồi cạnh nhau nên hai người luôn quan tâm, thường xuyên chia sẻ việc học tập cũng như cuộc sống. Đôi bạn thân dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng thử thách bắt đầu đến với đôi bạn trẻ khi bố mẹ Trang biết và phản đối. Hiểu lòng bố mẹ sợ con khổ, Trang cùng Tiến quyết tâm học tập, mong muốn một ngày nên duyên.

Vợ chồng Trang Tiến cùng các em nhỏ biểu diễn văn nghệ tại xã biên giới Ngọc Lâm.

Năm 2008, Trang Đậu vào trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An. Quá trình học tập tại trường, Trang là bí thư chi đoàn năng nổ, nhiệt tình. Hai người xa nhau một năm, chỉ liên lạc qua những cuộc gọi điện thoại ngắt quãng.

Năm 2009, với năng khiếu hội họa, Tiến theo học tại trường Trung cấp Kinh tế Công nghiệp Nghệ An (thành phố Vinh) nhằm tìm cho mình một hướng đi trong tương lại và cũng để gần người yêu. Quá trình đi học, Tiến trải qua nhiều nghề như bồi bàn, làm tại xưởng mộc…. để tự nuôi sống bản thân và có tiền nộp học phí.

Sau 6 năm yêu nhau, cùng vượt qua nhiều khó khăn, Tiến đã dành trọn niềm tin của bố mẹ Trang, đến tháng 12/2014, đôi bạn trẻ quyết định tiến tới hôn nhân.

Làm giàu từ hai bàn tay trắng

Để trang trải cuộc sống, Tiến tiếp tục làm việc tại Hà Nội, còn Trang ở nhà và bắt đầu hành trình lập nghiệp của bản thân khi mở một cửa hàng nhỏ cho thuê trang phục biểu diễn và nhận biên đạo múa cho các chương trình nghệ thuật. Trang chia sẻ: “Giai đoạn đầu lập nghiệp thực sự rất khó khăn, khi trong tay không có vốn, phải tự tìm cách xoay vòng, thu nhập lúc ấy chủ yếu để đầu tư vào trang phục và đạo cụ, lúc đấy chúng tôi không dám sắm sửa nhiều cho bản thân, đến nỗi chiếc giường cưới của 2 vợ chồng cũng là của bác chủ nhà để lại. Thương vợ, năm 2015, anh về đồng hành cùng tôi”.

Trang hướng dẫn học sinh tại Trung tâm của mình.

Năm 2017, Trang sinh em bé đầu lòng trong niềm vui vỡ òa của đại gia đình. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ dần ổn định hơn. Từ hai bàn tay trắng, sau 2 năm cần mẫn, chăm chỉ, vợ chồng Trang mua đất, xây nhà và thành lập Trung tâm nghệ thuật Thu Trang đào tạo múa dành cho mọi lứa tuổi. Thu nhập trung bình mỗi năm hơn 400 triệu đồng.

Hăng say tình nguyện

Theo vợ chồng Trang Tiến chia sẻ, chúng tôi xuất phát từ cuộc sống khó khăn nên vợ chồng luôn đồng cảm, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Gia nhập CLB thiện nguyện huyện Thanh Chương từ những ngày đầu thành lập.

“Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình thiện nguyện của mình có lẽ phải kể đến Đêm hội trăng rằm năm 2015, chúng tôi cùng học trò của mình tham gia biểu diễn văn nghệ phục vụ cho các bạn nhỏ tại khu tái định cư Ngọc Lâm, biểu diễn xong trời mưa tầm tã, đường ra bị ngập, cả đoàn phải chờ tới hơn 1h sáng, khi nước rút hết mới có thể về được”, Trang kể.

"Bát cháo tình thương" một trong những hoạt động thiện nguyện mà vợ chồng Trang tham gia.

Trong tình hình diễn biễn dịch COVID-19, vợ chồng Trang luôn đồng hành cùng tuổi trẻ huyện Thanh Chương chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Nhận thấy những khó khăn về trang thiết bị y tế trong công tác chống dịch, đôi vợ chồng trẻ đã làm hơn 300 tấm ngăn giọt bắn trao tặng các cơ sở y tế, khu cách ly, chốt kiểm dịch trên toàn huyện.

Ngoài ra, vợ chồng Trang còn gắn liền với màu áo xanh tình nguyện, 9 năm liền Trang là giảng viên các lớp tập huấn do BTV Huyện đoàn Thanh Chương tổ chức, các tiết mục ca múa hát tập thể do Trang biên đạo nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo thanh thiếu nhi, đạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi của tỉnh Nghệ An.

Trần Thị Trang cho biết: “Tuổi trẻ của chúng tôi luôn gắn liền với nhau và gắn liền với các hoạt động từ thiện, xã hội trên địa bàn. Có khó khăn, có vất vả nhưng giờ đây khi nhìn lại chặng đường đã qua chúng tôi luôn mỉm cười và tự hào vì tuổi trẻ của mình đã không hề lãng phí. Để có thể làm được những điều như vậy, với tôi điều quan trọng nhất là nền tảng gia đình mà vợ chồng cùng vun đắp”.

Cảnh Huệ