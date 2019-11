Hoa hậu Tiểu Vy cùng 1000 bạn trẻ nhảy vì sự tử tế

Theo báo cáo rà soát toàn cầu năm 2013 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 35% phụ nữ trên toàn thế giới từng bị bạo lực thể chất hoặc bạo lực tình dục do bạn tình hay do những người không phải bạn tình gây ra. Hơn 7% phụ nữ trên toàn cầu cho biết từng bị bạo lực tình dục bởi người không phải là bạn tình. Tại Việt Nam, theo nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại (năm 2010), có 10% phụ nữ từng kết hôn cho biết họ đã từng bị bạo lực tình dục trong đời và 4% trong 12 tháng qua.