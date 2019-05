Học không phải để đứng đầu mà cho con tiến bộ từng ngày

Dễ dàng thấy được tâm lý là yếu tố chi phối chính đến khả năng học tập của trẻ khi ở độ tuổi mầm non và tiểu học và trẻ sẽ học tập hiệu quả nhất khi có hứng thú. Chị Điệp chia sẻ, bản thân Đỗ Nhật Nam cũng giống như bao bạn khác và chị cũng chỉ cố gắng để con tốt hơn mỗi ngày.

Theo chị Điệp, tư duy không phải là điều gì to tát mà bắt đầu từ những điều rất đơn giản, bắt đầu với việc dạy trẻ cách quan sát và gợi hỏi để trẻ phát triển suy nghĩ của bản thân. Sự nhất quán, có hệ thống và bài bản là những yếu tố cần chú trọng trong quá trình giáo dục phát triển tư duy cho trẻ để đem lại hiệu quả thực sự và lâu dài.

Cảm hứng không chỉ được nuôi dưỡng từ chính bản thân các em mà còn nhờ sự “chăm bón” từ môi trường và những người xung quanh. Có một nghịch lý là các phụ huynh muốn con phát triển được tư duy phản biện nhưng lại luôn dạy trẻ ngoan, nghe lời và không “cãi” lời người lớn. Khi lớn lên người ta luôn yêu cầu suy nghĩ out-of-box nhưng từ khi còn nhỏ, chính lối suy nghĩ sáng tạo, vượt ra khuôn khổ này lại không được khuyến khích ở trẻ.

Tạo cho con cảm hứng thích thú học tập thay vì ép buộc con

Bên cạnh những chia sẻ và tư vấn chuyên môn về phương pháp tạo cảm hứng học tập cho con, chị Phan Thị Hồ Điệp đã giới thiệu đến các bậc phụ huynh phương pháp phát triển năng lực tư duy toàn diện và kỹ năng thời 4.0 tại CMS EDU – chương trình hiện đang được nhiều phụ huynh và chuyên gia giáo dục tại Việt Nam đánh giá cao.

Môi trường học tập theo tiêu chí HLV: Happy (truyền cảm hứng) – Leading Questions and Activities (Câu hỏi và hoạt động dẫn dắt) – Visual (trực quan sinh động) cùng cơ sở vật chất hiện đại với bảng thông minh, hoạt động dẫn dắt đa dạng và hệ thống học cụ chuyên biệt nâng cao tối đa hiệu quả giảng dạy và tạo cảm hứng học tập chủ động. Đội ngũ giáo viên của CMS EDU có chuyên môn cao, được đào tạo bài bản về phương pháp giảng dạy, chương trình học khác biệt tại CMS EDU cùng bộ sách học chuyên nghiệp với nội dung thú vị, hấp dẫn theo chủ đề truyền tải kiến thức cho trẻ một cách chuyên nghiệp.

Chị Phan Thị Hồ Điệp là cố vấn chuyên môn của CMS. Đây là môi trường phù hợp nhất để trẻ trong độ tuổi từ 3 đến 11 có thể phát triển năng lực tư duy toàn diện và kỹ năng thời 4.0. Sau một năm hoạt động, hiện nay, CMS EDU đã có 10 trung tâm chính thức đi vào hoạt động, với gần 1000 học viên theo học tại cả Hà Nội và TPHCM.

Lưu Trinh