Huy động sức trẻ thực hiện hàng loạt phần việc

Tận dụng sức mạnh của công nghệ



Trước thềm Tháng Thanh niên 2020, T.Ư Đoàn đã chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc điều chỉnh nội dung, phương thức hoạt động sao cho phù hợp trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới.

Theo đó, T.Ư Đoàn, các cấp bộ Đoàn không tổ chức lễ ra quân (khởi động) tập trung đông ĐVTN; trực tiếp triển khai các công trình, phần việc cụ thể với số lượng ĐVTN được chia thành các nhóm nhỏ, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Trên tinh thần đó, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trên cả nước đã có những cách làm sáng tạo, trong đó tận dụng sức mạnh công nghệ, mạng xã hội để kết nối, triển khai, lan tỏa các hoạt động.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Nghệ An cho biết, đây là năm thứ 16 diễn ra Tháng Thanh niên, vì thế, cứ trước thềm tháng 3, những người trẻ, cán bộ đoàn sục sôi khí thế, háo hức được mang sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết để dấn thân, cống hiến làm những phần việc thiết thực cho cộng đồng.

“Tháng Thanh niên năm nay đặc biệt hơn tất cả mọi năm, vì diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Chúng tôi đã có sự điều chỉnh hoạt động, không tổ chức lễ ra quân rầm rộ nhưng vẫn thắp lên được lửa nhiệt huyết trong mỗi bạn trẻ, thổi bùng được khí thế của tháng 3”, chị Quỳnh nói.

Theo chị Quỳnh, nếu như mọi năm, lễ khởi động Tháng Thanh niên của Nghệ An tổ chức với quy mô từ 2.000 - 5.000 ĐVTN, năm nay chỉ diễn ra với một nhóm nhỏ 50 người. Nội dung xuyên suốt của Tháng Thanh niên là thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương song song tuyên truyền, nâng cao kỹ năng phòng tránh dịch Covid-19 cho ĐVTN, người dân.

Với phương châm gọn nhẹ, tiết kiệm, an toàn, địa bàn hoạt động tập trung vào biên giới và hải đảo. Biển đảo là địa điểm mũi nhọn để tổ chức Tháng Thanh niên 2020 cho đối tượng thanh niên, đảng viên trẻ xung kích bám biển. Tỉnh Đoàn Nghệ An đã thành lập CLB “Ngư dân trẻ ra khơi bám biển”. Ngay trong lễ xuất quân của CLB, đại diện Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã đến gặp gỡ, trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các ngư dân trẻ.

“Việc không tập trung đông người không làm ảnh hưởng đến không khí, hiệu quả của Tháng Thanh niên. Chúng tôi triển khai các hội nghị trực tuyến, tổ chức các nhóm chat riêng để trao đổi, chỉ đạo thông tin kịp thời nhất. Lớp học cho đối tượng đoàn được chúng tôi thiết kế nội dung học thành infographic đăng trên facebook; thiết kế bộ câu hỏi trả lời nhanh trực tuyến cho các học viên tạo sự hứng thú cho bạn trẻ”, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Nghệ An thông tin thêm.

Cũng không tập trung đông người, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức chương trình khởi động Tháng Thanh niên bằng hình thức trực tuyến (livestream trên fanpage của Thành Đoàn) và đề nghị 100% các cơ sở Đoàn theo dõi, chia sẻ trên fanpage của đơn vị. Kết quả, livestream phát động Tháng Thanh niên của Thành Đoàn Hà Nội đã tiếp cận đến hơn 150.000 người với 52.000 lượt xem, gần 800 lượt chia sẻ, 1.300 lượt “like” cùng hơn 2.400 bình luận hưởng ứng phát động, tương tác trực tuyến của ĐVTN Thủ đô.

Ngay trong tuần 1 “Chủ nhật xanh”, tuổi trẻ Thủ đô đã đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khởi công xây dựng nhà nhân ái, xây dựng vườn hoa, con đường bích họa. Đặc biệt, các hoạt động tuyên truyền, phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho ĐVTN, nhân dân Thủ đô để chủ động phòng dịch Covid-19 đã được triển khai rộng khắp địa bàn.

Nhiều mô hình sáng tạo



Mặc dù tuần đầu của Tháng Thanh niên 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Việt Nam ghi nhận thêm những ca nhiễm mới, nhưng với việc chủ động đổi mới phương thức, tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên đã đi vào thực tế, mang lại hiệu quả cao. Với cách làm sáng tạo, tuổi trẻ cả nước không chỉ nỗ lực hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch bệnh, mà còn tham gia vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, xây dựng nông thôn mới.

Một số tỉnh, thành đoàn đã tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cách phòng, chống Sars-COV-2”; quay video clip tuyên truyền phòng chống Covid- 19; thành lập và duy trì hoạt động của đội hình thanh niên tình nguyện ứng phó với dịch bệnh do viêm đường hô hấp cấp chủng Sars-COV-2; phát tờ rơi tuyên truyền công tác phòng bệnh, khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng diệt khuẩn, và một số trang thiết bị khác để phòng chống dịch bệnh.

Tỉnh Đoàn Bắc Giang đã triển khai mô hình đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang, nước rửa tay, xà phòng, cây xanh. Theo đó, mỗi huyện, thị, thành phố thành lập ít nhất 5 điểm đổi. Anh Lê Minh Hải, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang cho biết, mô hình này nhanh chóng tạo được hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong giới trẻ cũng như người dân. Chỉ trong tuần đầu của Tháng Thanh niên, mô hình này đã thu về 1,6 tấn rác thải nhựa; phát 18.600 khẩu trang; 7.000 chai nước rửa tay; 5.500 bánh xà phòng; 16.400 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh.

Trong ngày đầu tiên của Tháng Thanh niên, ngày 1/3, Thành Đoàn TPHCM phát động “Thử thách 12 tiếng” nhằm vận động ĐVTN dọn vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, kênh rạch, đăng tải trên mạng xã hội. Còn Tỉnh Đoàn Tây Ninh xây dựng 4 video tuyên truyền dịch bệnh bằng tiếng Khmer cho đồng bào dân tộc Khmer.

Các cấp bộ Đoàn đã triển khai tư vấn hướng nghiệp cho gần 1,3 triệu ĐVTN và tổ chức 432 sàn giao dịch việc làm với gần 277 nghìn người tham gia. Điều đặc biệt, các sàn giao dịch việc làm và các hoạt động tư vấn hướng nghiệp được triển khai chủ yếu thông qua trực tuyến, các fanpage, qua hệ thống loa phát thanh của địa phương.

Những con số ấn tượng tuần đầu Tháng Thanh niên Theo báo cáo tổng hợp tuần đầu tiên của Tháng Thanh niên năm 2020, ÐVTN cả nước đã đề xuất được hơn 276 nghìn ý tưởng sáng tạo (tăng gấp 2 lần tuần 1 của Tháng Thanh niên năm 2019); trồng hơn 2 triệu cây xanh (tăng gấp 3 lần tuần 1 Tháng Thanh niên năm 2019). Bên cạnh đó, xây dựng 1.284 nhà nhân ái; tổ chức gần 1.300 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 97 nghìn người; hỗ trợ học bổng cho gần 42 nghìn học sinh, sinh viên nghèo vượt khó với tổng giá trị là 29 tỷ, 579 triệu đồng… Tuổi trẻ Nghệ An phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí cho em nhỏ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: PV

LƯU TRINH​