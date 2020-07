Làm thương hiệu cho đặc sản quê

Quảng cáo

Giữ nghề truyền thống

Nhiệt tình giới thiệu, mời dùng thử đặc sản sen của Huyện Đoàn Nhơn Trạch, chị Nguyễn Thị Bích Lệ - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ Nông nghiệp Trường Phát (chuyên chế biến các đặc sản từ sen) cho biết: “Chúng tôi có 12 sản phẩm chế biến từ sen như sen sấy, sen luộc, trà hạt sen, trà củ sen, tim sen…, không chỉ bán trong nước mà còn xuất khẩu. Doanh nghiệp cũng tạo việc làm cho hơn 40 lao động tại địa phương, giúp các hộ nông dân yên tâm trồng sen, không lo tình trạng được mùa mất giá”.

Kể về cơ duyên, chị Lệ cho rằng “nghề đã chọn mình”. Năm 1998, một công ty của Đài Loan đề nghị bà con ở huyện Nhơn Trạch trồng sen, họ bao tiêu sản phẩm. Chưa kịp mừng vì có đầu ra, bà con rớt nước mắt khi doanh nghiệp này “lật kèo”. “Cha mẹ tôi cũng là nạn nhân, thấy sen trồng ra đổ bỏ đầy đồng tôi như đứt từng đoạn ruột. Lúc đó, tôi tự đem sen đi bán, sen tươi mau hư thì mình phơi khô. Sen nhỏ khó bán, mình tách lấy tim sen làm trà… Lúc đó tôi chỉ có một quyết tâm là phải bán được hàng, phải giúp gia đình và bà con có đầu ra, giữ được nghề trồng sen lâu nay” - chị Lệ chia sẻ.

Làm ăn uy tín, cơ sở chế biến sen của chị Lệ rộng đường vào các đại lý, cửa hàng trong và ngoài tỉnh Đồng Nai. Năm 2019, sen Trường Phát được huyện Nhơn Trạch chọn vào chương trình OCOP. Năm 2020, chị Lệ thành lập HTX, liên kết với bà con trồng sen với diện tích trên 70ha, thu mua mọi bộ phận của cây sen, từ lá đến củ và hạt sen đưa vào chế biến; giúp 40 xã viên, bà con nông dân có việc làm ổn định. Chị tiết lộ đang chuẩn bị đầu tư dây chuyền sản xuất mới khoảng 1 tỷ đồng để phục vụ sản xuất, đóng gói sản phẩm.

Giải quyết bài toán chuyển đổi cây trồng

Gần đây, Cao an xoa An Hòa trở thành niềm tự hào của phường An Hòa (TP Biên Hòa), khi sản phẩm được chọn tham gia chương trình OCOP của thành phố. Kể về đứa con tinh thần, chị Hoàng Thị Kim Anh - người sáng lập HTX Nông nghiệp An Hòa Hưng cho biết, khi còn làm cho một doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở tại TPHCM, chị được một công ty dược đặt hàng tìm kiếm, gia công cây an xoa. Nghe tên là lạ, chị lên internet tìm hiểu thông tin rồi cắp ba lô, lang thang đến các vùng Tây Bắc, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên tìm cây. “Khi ấy nói đến cây an xoa, nhiều người không biết, thấy tôi nói đi tìm làm dược liệu ai cũng cười” - chị nhớ lại.

Phải mất 6 năm, qua nhiều công thức, thử nghiệm thất bại… chị Kim Anh mới tạo ra được sản phẩm ưng ý. Chị không nhớ hết đã thất bại, làm lại từ đầu bao nhiêu lần. Cao an xoa có thành phần chủ yếu là cây an xoa, ngoài ra còn có cà gai leo, nấm lim xanh... có tác dụng hỗ trợ bệnh về xương khớp, tiểu đường.

Thông qua Hội Nông dân thành phố, HTX đang triển khai dự án liên kết với người dân trồng cây an xoa trên diện tích 3ha. “Kết quả trồng thử nghiệm tốt, HTX sẽ phát triển vùng nguyên liệu ngay tại Đồng Nai. Vừa tiện lợi cho HTX, vừa góp phần giải quyết bài toán chuyển đổi cây trồng hiệu quả và bền vững cho bà con nông dân vùng ven thành phố” - chị Kim Anh nói.

Với sản phẩm Cao an xoa, chị Kim Anh là một trong 34 bạn trẻ nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2019.

“Sen là đặc sản lâu đời của vùng đất Nhơn Trạch. Tôi đầu tư chế biến các sản phẩm từ sen theo phương pháp thủ công truyền thống, chăm chút tỉ mỉ từ khâu tuyển chọn nguyên liệu đầu vào đến các khâu chế biến vì muốn tiếng thơm sen Nhơn Trạch ngày càng lan xa”.

Chị Nguyễn Thị Bích Lệ - Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Trường Phát

Uyên Phương