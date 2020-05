Nàng mẫu nước Anh tình nguyện làm nhân viên chống dịch COVID-19

Quảng cáo

Thoát viêm đại tràng co thắt sau 7 năm khổ sở

Trên trang cá nhân, người mẫu 22 tuổi chia sẻ: "Một tháng trước, cùng với 16 người khác, tôi bắt đầu làm việc ở một trung tâm y tế trong thời gian cách ly để chung tay giữ an toàn cho mọi người giữa tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Quả thật chúng tôi đã trải qua khoảng thời gian khó khăn. Nhưng với niềm vui sướng, tôi có thể nói rằng thật may mắn khi không có thành viên nào bị lây nhiễm. Máu và mồ hôi nước mắt, hàng trăm giờ không chợp mắt và không bỏ cuộc, tất cả đều đáng giá! Tất cả chúng ta đều may mắn và chúng tôi rất tự hào vì công việc của mình. Chúng tôi gửi tình yêu tới tất cả các trung tâm y tế khác và những nhân viên y tế đang tiếp tục làm công việc phi thường của họ! Hãy ở nhà! Giữ khoảng cách xã hội và rửa tay! Chung tay chúng ta sẽ vượt qua! Hãy mỉm cười và sống tích cực!"

Harriet Rose John đã tham gia trình diễn tại Tuần lễ thời trang Paris, làm việc cho những tên tuổi lớn bao gồm Hermès, Chloé và Givenchy. Khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, cô buộc phải quay trở lại Vịnh Herne, Kent, Anh. Cô gái trẻ đã từng sống ở Paris 2 năm.



Cô gái Anh quốc tươi tắn rạng ngời trong bộ đồng phục nhân viên y tế.

Cô thấy trung tâm y tế St Peter's đang cần nhân viên liền đăng ký trở thành tình nguyện viên. Harriet nói: "Tôi đến đưa cho họ CV của mình, không hy vọng được nhận vì tôi đã bỏ học. Thật may mắn, người quản lý đã cho tôi cơ hội làm việc ở đó." Harriet bắt đầu làm việc từ hôm 8/4. "Các nhân viên đều rất phi thường - tất cả họ đều thực sự có kinh nghiệm và thực sự kiên nhẫn với tôi.".

"Hầu như tất cả mọi người lúc đầu khá hoài nghi, bởi vì tôi là người mẫu cao gần 1m80 và mọi người giống như "cô ấy là một người mẫu, tại sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy sẽ giống kiểu "ôi tôi không thể chạm vào đó đâu". Nhưng tôi sớm chứng minh rằng mọi người đã sai. Tôi đã làm nhiều hơn để chứng minh điều đó. Tôi có thể làm được. Tôi thích làm việc với người già vì tôi cảm thấy thật tuyệt khi có thể giúp gì đó cho họ khi họ đã trao cho chúng ta rất nhiều. Họ thực sự dễ bị nhiễm bệnh và sức khỏe tâm thần là một vấn đề lớn - tôi không nghĩ nhiều người biết rằng vấn đề sức khỏe tâm thần cũng có thể xảy ra ở người cao tuổi."

Việc tình nguyện kéo dài 1 tháng đã kết thúc, Harriet và các đồng nghiệp của cô hiện đang có một tuần nghỉ ngơi xứng đáng trước khi bắt đầu trở lại công việc bình thường.



Harriet Rose John năm nay 22 tuổi, cao 1m75, là người mẫu Anh sáng giá hiện nay.



Cô từng tham gia nhiều show đình đám tại các tuần lễ thời trang hàng đầu trên thế giới.

Trang Thu