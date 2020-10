Sôi nổi diễn đàn 'Tuổi trẻ Nghệ An vững ý chí – trọn niềm tin'

TPO - Tối 8/10, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ Nghệ An vững ý chí – trọn niềm tin” nhằm thiết thức chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.