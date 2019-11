'Soi' thành tích Nữ trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu

Nữ trí thức Việt toàn cầu tụ hội

Chị Nguyễn Thị Vành Khuyên là nghiên cứu sinh tính sĩ năm cuối tại Trường ĐH Macquarie, Úc. Chị có nhiều thời gian học tập, nghiên cứu về ngành Công nghệ thông tin, từng tốt nghiệp ĐH Cần Thơ, có bằng Thạc sĩ tại Pháp và Úc. Trong quá trình làm việc và nghiên cứu tại Úc về lĩnh vực hệ thống thông minh và trí tuệ nhân tạo, chị đã đạt được nhiều giải thưởng và tạo nền tảng để sáng lập ra công ty CleverPal. Ngoài ra chị làm việc cho tập đoàn chứng khoán của Úc.

Nữ Tiến sĩ Nguyễn Linh Đan đang là điều phối viên Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Châu Á Thái Bình Dương - APERC (Tokyo, Nhật Bản). Tốt nghiệp ngành Kinh tế Quản lý Môi trường, ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, chị Đan đã có thời gian một năm làm việc tại Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam. Năm 2009, chị nhận được học bổng toàn phần sang Nhật học Cao học, rồi Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Bền vững, ĐH Tokyo. Chị Đan là điều phối viên dự án Mô hình các Thành phố Các-bon thấp của APEC; đồng tác giải của Dự báo Cung cầu Năng lượng trong khối APEC, Tổng quan Năng lượng Việt Nam từ 2016-2018.

Nguyễn Thị Huyền Trang đang theo học hệ Thạc sĩ chuyên ngành phòng ngừa ung thư và sức khỏe dân số tại Trung tâm Ung thư Quốc gia Hàn Quốc. Chị cho biết, đang tập trung nghiên cứu xác định các yếu tố nguy cơ của ung thư và phát triển các chương trình can thiệp trong phòng ngừa ung thư.

Nữ đại biểu Linh Đan, Quỳnh Chi, Hương Giang, Huyền Trang, Nguyễn Nhung, Vũ Quỳnh, Vành Khuyên, Hồng Nhung (lần lượt từ trái sang phải, từ trên xuống dưới) tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019.

Vũ Ngọc Quỳnh đang là thành viên ban biên tập tạp chí học thuật liên ngành Exchanges thuộc ĐH Warwich, Vương quốc Anh. Từ khi là sinh viên Đại học Luật TPHCM, chị đã đạt nhiều thành tích cao trong nghiên cứu dành cho nhà khoa học trẻ và các cuộc thi học thuật.

Chị đã nhận được học bổng toàn phần lĩnh vực nghiên cứu luậ tại ĐH Monash. Các đề tài nghiên cứ của chị liên quan đến Luật lao động, Luật chống phân biệt đối xử và Luật Quản lý nhân sự. Đồng thời đã công bố một số bài nghiên cứu trên các tạp chí học thuật và có báo cáo tại các hội thảo quốc tế tại Việt Nam, Úc, New Zealand. Mới đây, chị là đại biểu tham dự Diễn đàn WE Lead (Wonmen Engaged in Leadership) do Quốc hội bang Victoria tổ chức.

Phạm Thị Quỳnh Chi (Thạc sĩ Châu Âu chuyên về Nghiên cứu Ý học, tại ĐH Bologna, Ý. Trước khi du học, cô từng làm việc tại ĐH KHXH&NV TPHCM và tham gia các khóa học về Transtainability. Đến với Diễn đàn, cô mong muốn chia sẻ các cách để có được sự tham gia cảu trí thức Việt Nam tại nước ngoài thông qua hoạt động tình nguyện ở Việt Nam, đặc biệt, tại các trường đại học. Do đó, như một hệ quả, các hoạt động tự nguyện được chuyên nghiệp hóa thông qua sự đóng góp của các trí thức trẻ sống và học tập tại nước ngoài.

Truyền lửa và kiến thức