Startup Funding Camp 2018 quy tụ 100 startup xuất sắc tranh tài

Startup Funding Camp 2018 (SFC 2018) do T.Ư Hội LHTN Việt Nam trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Với chủ đề "Jumping to 4.0”, chương trình năm nay tập trung vào phát triển các ứng dụng nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh, nhằm tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy...

SFC 2018 có thể coi là chương trình gọi vốn khởi nghiệp có quy mô toàn quốc, được hỗ trợ bởi những nguồn lực tốt nhất trên cả nước. Chương trình dự kiến sẽ lựa chọn 100 startup tham gia tranh tài.

Cụ thể, ban tổ chức sẽ lựa chọn 30 đội xuất sắc nhất trong Hành trình Tôi yêu Tổ quốc. 70 đội còn lại trực tiếp đăng ký thông qua Fanpages, landing pages, thư mời... với các tiêu chí từ tổ tư vấn gồm các chuyên gia về tài chính, marketing, công nghệ thông tin, Quản trị của các quỹ Vina Capital, EPS capital, CyberAgent....

Sau vòng sơ loại, Ban tổ chức và Tổ chuyên gia chọn 20 đội xuất sắc nhất dựa trên các tiêu chí: Mô hình kinh doanh hoạt động trên thị trường từ 2-5 năm; Ưu tiên các đội đã qua 1 vòng gọi vốn ban đầu; các startup hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, hoặc ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh theo tiêu chí của ban giám khảo.

20 đội được lựa chọn sẽ tham gia khoá đào tạo, huấn luyện (19/11) và sự tư vấn từ các chuyên gia, CEO/Founder hàng đầu trên cả nước (20-21/11). Tiếp đó, các đội có thời gian 01 ngày hoàn thiện đề án gọi vốn trước khi trình bày trước Ban giám khảo vào chương trình Pitching Showcase (23/11). 10 đội xuất sắc nhất sẽ tham gia Ngày hội gọi vốn tại Đà Nẵng (27/11).

10 đội xuất sắc nhất sẽ tham gia Ngày hội Gọi vốn tại Đà Nẵng với các hoạt động hấp dẫn: Phiên gọi vốn công khai để các đội thuyết trình về mô hình khởi nghiệp của mình và kế hoạch gọi vốn trước Ban giám khảo (chia thành hai nhóm: Chuyên gia và nhà đầu tư). Phiên gọi vốn riêng, các đội sẽ gặp gỡ trực tiếp với nhà đầu tư để thảo luận các vấn đề riêng tư đến tài chính, đi sâu vào mô hình kinh doanh...

Ngày hội sẽ kết lại bằng Gala Dinner. Chương trình hội tụ các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, các chuyên gia, doanh nhân thành công trong lĩnh vực khởi nghiệp với những chủ đề bàn luận hấp dẫn. Đặc biệt, ban tổ chức sẽ công bố danh sách các Startup được nhận đầu tư công khai và danh sách 3 startup xuất sắc nhất do BGK chấm điểm.

Ba đội xuất sắc nhất sẽ được tham quan Quốc gia khởi nghiệp Isareal 1 tuần, có cơ hội tiếp xúc với các startup công nghệ hàng đầu, gặp gỡ các quỹ đầu tư quốc tế hàng đầu....

Startup Funding Camp mang sứ mệnh trở thành chương trình gọi vốn khởi nghiệp quốc gia, là bệ phóng tuyệt vời cho những công ty khởi nghiệp xuất sắc, mang ước vọng hoài báo vươn tầm thế giới.

