Thầy giáo 9x điển trai được ví với Đại úy Ri trong 'Hạ cánh nơi anh'

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ hình ảnh về một thầy giáo trẻ có gương mặt điển trai. Chỉ sau ít giờ đăng tải, bức ảnh đã nhận được hàng nghìn lượt cảm xúc, chia sẻ từ dân mạng.



Dưới phần bình luận, nhiều bạn trẻ tinh ý nhận ra thầy giáo có góc nghiêng, một số nét trên gương mặt khá giống với nhân vật trung đội trưởng do nam diễn viên Hyun Bin thủ vai.

Bức ảnh của Đức Chính nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng



Tiết lộ về hoàn cảnh ra đời bức ảnh, thầy Đức Chính kể đây là khoảnh khắc được chụp trong một cảnh quay do đoàn làm phim của trường nơi thầy Chính đang công tác thực hiện. Bức ảnh được đăng tải trên fanpage của trường rồi bất ngờ gây chú ý. Được biết, nhận vật chính trong bức ảnh này là thầy giáo trẻ Phạm Đức Chính - hiện đang là giảng viên thuộc bộ môn Giáo dục thể chất của trường Đại học FPT Hà Nội. Đức Chính cho biết cảm thấy rất vui khi được mọi người quan tâm, yêu mến và dành những lời khen ngợi cho anh.

Đức Chính được nhận xét có nét khá giống với nam chính trong “Hạ cánh nơi anh”



“Thực sự mình rất vui khi được so sánh với diễn viên nổi tiếng, lại còn là phim đang rất được yêu thích nữa. Nhưng đáng tiếc mình lại không đẹp bằng anh ấy, không thì chắc mình cũng đi làm diễn viên luôn rồi”, Đức Chính vui vẻ chia sẻ về lời nhận xét có nét giống diễn viên Hyun Bin.



Nói thêm về bản thân, thầy giáo trẻ bộc bạch trước đây từng được bố mẹ định hướng cho theo học ngành công an. Tuy nhiên do chưa đủ duyên nên sau đó thầy Chính quyết định thi vào Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

Đức Chính hiện tại đang giảng dạy môn võ Vovinam



Sở trường khi đó của thầy Chính là bộ môn cầu lông tuy nhiên cuối cùng 9x lại chọn võ thuật để theo học. Trước khi đến với môn võ Vovinam, thầy Chính từng học Taekwondo và lên đến đai nhất đẳng.



Về môn võ Vovinam, nhờ được một thầy giáo ở trường cũ giới thiệu mà Chính đã theo đuổi đến tận bây giờ. Tính đến nay, thầy giáo 9x đã có 8 năm tập Vovinam và sở hữu hoàng đai nhị đẳng.

Thầy giáo trẻ sở hữu góc nghiêng ấn tượng



“Ngoài giảng dạy võ thuật mình còn cho các em chơi một số trò chơi vận động để tạo tính đoàn kết và thi đua trong tập thể. Cá nhân mình cũng như thầy cô trong bộ môn luôn cố gắng tạo sự thoải mái cho các em trong quá trình học tập.



Thầy Đức Chính cho biết đến với nghề giáo là do “nghề chọn mình” chứ không phải mục tiêu ban đầu. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian dài gắn bó, thầy Chính cảm thấy phù hợp và hài lòng với những quyết định mà mình đã lựa chọn.

"Ngoài giảng dạy võ thuật mình còn cho các em chơi một số trò chơi vận động để tạo tính đoàn kết và thi đua trong tập thể. Cá nhân mình cũng như thầy cô trong bộ môn luôn cố gắng tạo sự thoải mái cho các em trong quá trình học tập.

Thầy Đức Chính cho biết đến với nghề giáo là do "nghề chọn mình" chứ không phải mục tiêu ban đầu. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian dài gắn bó, thầy Chính cảm thấy phù hợp và hài lòng với những quyết định mà mình đã lựa chọn.

Là thầy giáo trẻ lại dạy về võ thuật nên trong suốt quá trình giảng dạy, Đức Chính có không ít kỷ niệm với học trò. Quan điểm dạy học của thầy giáo 9x là vừa dạy vừa trò chuyện để các em thoải mái, đôi khi cũng đùa vui để học trò bớt căng thẳng.

