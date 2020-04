Thầy giáo gây sốt từ 'Tình người qua chiếc khẩu trang' đến 'Cùng đánh tan COVID'

Quảng cáo

Anh Nguyễn Cao Bằng (SN 1983) đang công tác tại trường Tiểu học Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Mới đây, anh Bằng đã viết lời "Cùng nhau đánh tan Covid" trên nền nhạc bài hát "Bác cùng chúng cháu hành quân" của nhạc sỹ Huy Thục. Qua đó, cổ vũ tinh thần phòng chống dịch COVID-19.

"Cùng nhau đánh tan COVID" ca ngợi sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước và toàn dân, toàn quân ta đã và đang nỗ lực chống dịch. Đồng thời nhắc đến hình ảnh đội ngũ cán bộ y tế, bộ đội...nơi tuyến đầu chống dịch; sự chung sức ủng hộ của các mạnh thường quân.

Đặc biệt, nhắn nhủ nhủ mọi người nâng cao ý thức: đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn; khai báo y tế trung thực, nhất là những người từ vùng dịch; thực hiện cách ly đúng yêu cầu...

Khi đi ra về từ nơi nao có dịch, mọi người khai báo để cách ly an toàn tuyệt đối/Bảo vệ người thân, để nước nam ta an toàn/Quê hương dang rộng vòng tay ôm lấy mình/Thì mình phải biết, chớ dối gian trung thực nhớ chưa/Ta cách ly chỉ 14 ngày thôi, nhưng mang an toàn đến cho tất cả mọi người/Vậy ta phải tự giác, chấp nhận cách ly, đừng nghĩ có điều tiếng chi/Khi chúng ta chấp hành đất nước ta càng bình an.

Trước khi viết lời "Cùng nhau đánh tan Covid", anh Bằng cũng đã nhận được sự khen ngợi của cộng đồng mạng với khi thể hiện bài "Tình người qua chiếc khẩu trang". Anh Bằng đã viết lời và trên nền dân ca ví dặm của Nghệ An, để phản ánh tình trạng một số nhà thuốc tăng giá khẩu trang những ngày đầu dịch COVID-19; kêu gọi người bán đừng vì bạc vì tiền mà bán rẻ lương tâm.

"Tình người qua chiếc khẩu trang" đã nhận được hàng trăm nghìn lượt xem, chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

