Sự kiện: THÁNG THANH NIÊN 2020 Thừa Thiên Huế ra quân Tháng thanh niên 2020

TPO - Bỏ qua phần lễ do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Tháng thanh niên năm nay tại Thừa Thiên Huế do Tỉnh Đoàn phát động triển khai đã bắt tay vào thực hiện ngay những công trình, phần việc ý nghĩa trong buổi đầu ra quân, diễn ra vào sáng 8/3 tại vùng biển Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế.