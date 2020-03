Tỉnh đoàn Nghệ An ra quân Tháng Thanh niên năm 2020

Anh Lê Văn Lương và Phạm Văn Toàn (Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An) trao quà cho các thành viên CLB Ngư dân trẻ ra khơi.

Mô hình Câu lạc bộ “Ngư dân trẻ ra khơi” do BTV Tỉnh đoàn Nghệ An, Hội LHTN tỉnh, Hội LHTN Thị xã Cửa Lò thành lập là mô hình nhằm động viên, tăng cường sự đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, giúp ngư dân trẻ phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm, đoàn kết khi vươn khơi, khai thác hải sản, yên tâm bám biển, giữ vững ngư trường truyền thống cũng như giúp đỡ nhau khi phát triển kinh tế tại địa phương. Với 15 thành viên, CLB sẽ kết nối sản xuất, tổ chức các nhóm tàu cùng tham gia đánh bắt tại một ngư trường giúp cho các tàu cá của ngư dân nâng cao được hiệu quả sản xuất và bảo đảm an toàn trong những chuyến vươn khơi.