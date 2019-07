T.Ư Đoàn tặng Bằng khen thanh niên Quân đội và Công an tiêu biểu

Quảng cáo

Tham dự hội nghị có lãnh đạo, đại biểu Cục công tác Đảng và công tác Chính trị Bộ Công an, Tỉnh ủy Điện Biên, Ban Thanh niên Quân đội, BCH Đoàn thanh niên Bộ Công an, Tỉnh đoàn Điện Biên; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Quân đội và Công an cùng đông đảo ĐVTN hai lực lượng.



Dịp này, 12 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2019 đã được trao tặng Bằng khen của T.Ư Đoàn.



Xây dựng niềm tin, nêu cao trách nhiệm



Hội nghị đánh giá: Các hoạt động phối hợp của tuổi trẻ Quân đội và Công an đã bám sát định hướng, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thông qua hoạt động phối hợp, tuổi trẻ hai lực lượng đã nhận thức đầy đủ hơn về giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN Công an, Quân đội trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn gây chia rẽ giữa hai lực lượng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc.



Việc phối hợp tổ chức các hoạt động của tuổi trẻ hai lực lượng là điều kiện để học tập, trao đổi kiến thức, phổ biến kinh nghiệm thực tiễn trong công tác và chiến đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi lực lượng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác Chính trị Bộ Công an trao tặng Bằng khen của T.Ư Đoàn cho các tập thể tiêu biểu Qua thực hiện các nội dung phối hợp, đã huy động được đông đảo tuổi trẻ hai lực lượng và tuổi trẻ cả nước tham gia, mang lại ý nghĩa chính trị - xã hội, có tác dụng giáo dục truyền thống sâu sắc trong thanh niên Quân đội, Công an và tuổi trẻ cả nước; tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của tuổi trẻ cả nước và quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng niềm tin, nêu cao trách nhiệm của tuổi trẻ Quân đội, Công an đối với công tác xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế như một số nội dung chương trình phối hợp chưa thực sự rõ ràng, chưa phù hợp với thực tế nên gặp khó khăn trong công tác triển khai. Hiệu quả của việc giáo dục có mặt chưa thực sự đáp ứng như kỳ vọng.

12 tập thể trong Quân đội và Công an đã được T.Ư Đoàn tặng Bằng khen

Việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung phối hợp giữa BCH Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Ban Thanh niên Quân đội chưa thực sự đồng đều, chặt chẽ, thống nhất giữa các cấp ở quy mô, cách thức, cơ chế tiến hành. Công tác tuyên truyền, định hướng có lúc, có nơi còn chưa kịp thời, chưa đồng bộ, thống nhất; chủ yếu chỉ tập trung tuyên truyền về các hoạt động bề nổi và chưa phản ánh đầy đủ các nội dung của chương trình phối hợp.



Mỗi ngày một lời dạy của Bác



Giai đoạn 2019-2021, tuổi trẻ hai lực lượng xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp. Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; phát động mô hình "Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy"; các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm sáng tạo trong ĐVTN.



Các cấp bộ Đoàn trong Quân đội và Công an tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với tổ chức thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do T.Ư Đoàn, Đại hội Đoàn các cấp phát động.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên trao Bằng khen của T.Ư Đoàn cho các cá nhân tiêu biểu

Tổ chức cho ĐVTN đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ đột xuất, việc mới, việc khó, việc cần sức trẻ của đơn vị; qua đó tạo môi trường rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong, xung kích của ĐVTN.



Tổ chức hiệu quả các hoạt động tình nguyện, tình nghĩa xã hội, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chung sức cùng cộng đồng nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ hai lực lượng như cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, chương trình “Xuân biên cương, tết hải đảo”; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”….

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên trao Bằng khen của T.Ư Đoàn cho các cá nhân tiêu biểu

Giai đoạn 2016-2019, một trong những nội dung trọng tâm trong các phong trào, hành động cách mạng của tuổi trẻ hai lực lượng chính là việc phát huy trách nhiệm xã hội của thanh niên đối với cộng đồng, với xã hội. Hình ảnh tuổi trẻ Quân đội, tuổi trẻ Công an luôn sát cánh cùng nhân dân trong các hoạt động "ba cùng", "bốn cùng" mãi là những hình ảnh đẹp, tạo dấu ấn và lan tỏa trong lòng người dân, góp phần tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh người Công an cách mạng.

NGUYỄN MINH - ĐỨC VĂN