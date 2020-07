Tuổi trẻ An Giang tri ân anh hùng liệt sỹ

ĐVTN thắp hương nghĩa trang liệt sỹ

Anh Lâm Thành Sĩ, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang cho biết, đây là hoạt động hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2020 do Trung ương Đoàn phát động. Đồng thời, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ An Giang với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.