Tuổi trẻ ngành Than hiến máu cứu người

Nguồn máu dự trữ bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, hoạt động hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ ngành than góp phần bảo đảm nguồn máu an toàn, mang lại sự sống cho nhiều bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.