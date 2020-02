Tuổi trẻ Nghệ An chung tay 'giải cứu' hàng chục tấn dưa hấu

Cán bộ, chiến sỹ, ĐVTN Phòng Hậu cần Công an tỉnh Nghệ An bày bán dưa hấu trước cửa nhà ăn của đơn vị.

Thượng úy Nguyễn Sỹ Nguyên – Cán bộ Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện Chi đoàn Phòng Hậu cần tổ chức địa điểm bán dưa hấu trong ngày 17/2 với giá 5.000đ/kg. Riêng buổi sáng, đã tiêu thụ được 3 tấn dưa, dự kiến, việc hỗ trợ nông dân Tây Nguyên sẽ nhân rộng trong toàn cơ sở đoàn của Công an tỉnh Nghệ An.