Tuổi trẻ Nghệ An hưởng ứng “Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID“

Thông qua chương trình hiến máu tình nguyện lần này, Tỉnh đoàn Nghệ An tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên và cộng đồng về hiến máu tình nguyện, an toàn hiến máu.

Tham gia chường trình hiến máu tình nguyện "Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID", Đoàn Công an tỉnh Nghệ An có 34 cán bộ, chiến sỹ. Trong ảnh: Đại úy Nguyễn Đình Khánh - Bí thư Đoàn Công an tỉnh Nghệ An hiến máu.