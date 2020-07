Tuổi trẻ Quân đội và Quảng Trị tri ân tại Cam Lộ

Trong chuỗi hành trình tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Quảng Trị, sáng cùng ngày, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị.

Đây là hoạt động an sinh xã hội mở màn cho hành trình tri ân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), do Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4, Tỉnh đoàn Quảng Trị và một số đơn vị tổ chức tại nhiều địa phương của tỉnh.



Phát biểu tại chương trình, thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội cho biết: Thiết thực kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, 100% tổ chức Đoàn trong toàn quân phối hợp tổ chức Hành trình tri ân với các hoạt động an sinh xã hội, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trên cả nước.

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội, Tỉnh đoàn Quảng Trị, Ban Thanh niên Quân khu 4 thăm hỏi bà con đến khám chữa bệnh tại xã Cam Tuyền, sáng 25/7

Theo đó, tuổi trẻ toàn quân và các đơn vị phối hợp thực hiện nhiều việc làm thiết thực như thăm hỏi, động viên, tặng quà, sổ tiết kiệm, xây tặng “Ngôi nhà 100 đồng”, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tu sửa, tôn tạo và đồng loạt thắp nến tri ân tại tất cả các nghĩa trang, đài tưởng niệm trên địa bàn đơn vị đóng quân; phối hợp với Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức “Nhắn tin tri ân liệt sĩ”.



“Nằm trong chuỗi hoạt động này, tại Quảng Trị, diễn ra nhiều hoạt động tri ân thiết thực. Riêng tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, Ban tổ chức chương trình cùng Bệnh viện Quân y 268 (Cục Hậu cần Quân khu 4) và chính quyền địa phương phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 500 đối tượng là thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và bà con nghèo. Đồng thời trao tặng quà cho 20 gia đình chính sách và hộ nghèo”, thượng tá Cương nói.

Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội thăm hỏi chị Hà Thị Út (22 tuổi, người dân tộc Vân Kiều, đưa con đầu lòng 6 tháng tuổi bị vàng da tới khám chữa bệnh)

Trao đổi với PV Tiền Phong, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị Trần Thị Thu chia sẻ: Người dân Quảng Trị nói chung và tuổi trẻ Quảng Trị nói riêng rất vinh dự khi được chăm sóc phần mộ của hàng nghìn anh hùng liệt sĩ trên cả nước đang yên nghỉ tại đây. Đây cũng là mảnh đất gắn liền với lịch sử cách mạng nên còn có rất nhiều gia đình chính sách. Nhiều năm qua, tuổi trẻ cả nước và tuổi trẻ Quân đội đã luôn đồng hành với thanh niên Quảng Trị trong các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, nhất là trong dịp 27/7 hàng năm.



Ngoài các hoạt động phối hợp ý nghĩa với Ban Thanh niên Quân đội và Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức trong chuỗi hành trình tri ân năm nay, Tỉnh đoàn Quảng Trị còn kết hợp với nhiều tổ chức Đoàn ở T.Ư và các tỉnh triển khai nhiều việc làm thiết thực.

Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị Trần Thị Thu trao tặng quà cho ông Nguyễn Độ (SN 1936, ở thôn An Mỹ, xã Cam Tuyền, có con trai hy sinh năm 1979 tại chiến trường Campuchia)

Theo chị Thu, trưa 26/7, Tỉnh đoàn Quảng Trị sẽ tổ chức “Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng Mẹ” tại gia đình 42 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn tỉnh (ĐVTN các lực lượng sẽ tới giúp các Mẹ dọn dẹp nhà cửa, đưa đón ra thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, đi chợ nấu cơm thắp hương cho các liệt sĩ và ăn cùng các Mẹ tại gia đình). Tối cùng ngày, tuổi trẻ Quảng Trị sẽ thắp nến tri ân tại 72 nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh.



“Đây là đợt hoạt động cao điểm thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ chúng tôi trên mảnh đất Quảng Trị đối với thế hệ cha anh đã hy sinh cho độc lập, tự do cho đất nước. Đồng thời cũng là cơ hội để ĐVTN cảm nhận rõ hơn về sự cống hiến của lớp người đi trước và tăng thêm tình cảm quân dân gắn kết, tạo sự xúc động mạnh mẽ đối với người dân Quảng Trị”, chị Thu nói.

Y bác sĩ Bệnh viện Quân y 268 làm thủ tục cho người dân Cam Tuyền khám chữa bệnh miễn phí

Đại diện cho những người lính Quân y của Quân khu 4 tham gia hành trình tri ân này, đại tá Mai Lê Vị, Chính ủy Bệnh viện Quân y 268 khẳng định: “Chăm sóc sức khỏe cho người dân là một trong những hoạt động trọng tâm của quốc gia và cũng là tình cảm, trách nhiệm của Quân đội, nhất là với những bà con ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn hay biên giới, hải đảo. Đây là sự tri ân sâu sắc của những người lính chúng tôi đối với nhân dân đã và đang che chở, nuôi dưỡng, đùm bọc bộ đội trong những năm chiến tranh gian khổ cũng như thời bình”.

Cán bộ Tỉnh đoàn Quảng Trị dìu người già yếu vào khám bệnh Y bác sĩ Bệnh viện Quân y 268 phát thuốc miễn phí cho bà con Đại diện Ban tổ chức chương trình tri ân và các đơn vị phối hợp cùng gia đình chính sách được trao tặng quà ở xã Cam Tuyền

Nguyễn Minh