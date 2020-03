Vào từng bản, vận động dân chống dịch

Quảng cáo

Ðến từng nhà dân



Tất cả các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trên cả nước đều thành lập các đội thanh niên xung kích phản ứng nhanh từ cấp tỉnh, thành đến cơ sở. Đội phản ứng nhanh có nhiệm vụ tuyên truyền, phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí cũng như tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh mà địa phương, đơn vị yêu cầu.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Nghệ An cho biết, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thực hiện chủ trương của Đoàn cấp trên, đoàn cơ sở đã hạn chế hoạt động tập trung đông người. Đoàn cấp tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phòng chống Covid-19. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tạm hoãn, hạn chế một số hoạt động hoặc chuyển sang hình thức triển khai trực tuyến; hạn chế tập trung đông người triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, khám chữa bệnh cho người dân…

100% cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều thành lập đội phản ứng nhanh. Đội phản ứng nhanh đi vào từng khu phố, đến từng thôn bản, ra các khu chợ, gõ cửa từng nhà dân để tuyên truyền và hướng dẫn người dân khai báo y tế. Các huyện Đoàn như Tương Dương, Con Cuông, do đặc thù người dân ở vùng sâu, vùng xa, đội thanh niên xung kích phản ứng nhanh đã không quản ngại khó khăn đến tận nhà hướng dẫn người dân cách phòng tránh dịch bệnh. ĐVTN còn ra bến xe tuyên truyền hướng dẫn cho các nhà xe cũng như hành khách cách phòng tránh dịch bệnh.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Nghệ An phát hơn 40 nghìn khẩu trang miễn phí, gần 2 nghìn chai dung dịch nước rửa tay sát khuẩn…với tổng trị giá hơn 447 triệu đồng.

Tỉnh Đoàn Hà Giang cho biết, nhiều cơ sở đoàn ở vùng sâu, vùng xa như Huyện Đoàn Xín Mần, Quản Bạ đã gõ cửa từng nhà dân, đến các khu đông dân cư, đặc biệt là đến nhiều khu chợ phiên để tuyên truyền, phát tờ rơi, khẩu trang cho đồng bào dân tộc thiểu số phòng chống dịch Covid -19. Đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền bằng tiếng Việt và tiếng Mông để đồng bào dân tộc thiểu số nắm được đầy đủ, chính xác nhất kiến thức phòng chống dịch bệnh.

Tại các khu chợ phiên, thanh niên xung kích phản ứng nhanh phối hợp với y tế địa phương tổ chức hoạt động tuyên truyền, phát khẩu trang, hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng đúng cách thu hút sự quan tâm của đông đảo bà con dân tộc thiểu số.

ĐVTN ở nhiều tỉnh như Hà Tĩnh, Cần Thơ còn tự may hàng ngàn chiếc khẩu trang tặng người dân, học sinh phòng chống dịch. Suốt 1 tuần nay, chị Nguyễn Thị Hằng, Bí thư Đoàn xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cùng ĐVTN ở Hà Tĩnh mượn máy may may hàng ngàn chiếc khẩu trang tặng miễn phí cho người dân. Chị Hằng chia sẻ: “Dịch Covid - 19 nóng lên từng ngày, nhưng tôi ra ngoài đường, ra chợ thấy nhiều người dân chưa có ý thức phòng bệnh, không đeo khẩu trang. Trước thực tế mua khẩu trang khó khăn, tôi liên hệ mượn máy khâu cùng ĐVTN khác tự thiết kế may khẩu trang tặng người dân với mong muốn góp chút sức mình cùng nhân dân chống dịch”.

Tiếp sức cho người dân bị cách ly

Ngay trong ngày đầu tiên ngõ 165 Cầu Giấy (Hà Nội) bị cách ly vì dịch Covid - 19, anh Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hội LHTN quận Cầu Giấy cùng đội phản ứng nhanh của quận Đoàn Cầu Giấy đã tình nguyện cùng với nhiều đơn vị mang nhu yếu phẩm tiếp sức cho người dân. Anh Nguyễn Tuấn Anh cho biết, theo quy định, mỗi ngày, đội tổ chức một chuyến mang đồ ăn, nhu yếu phẩm đến cho người dân. Tuy nhiên, thực tế có ngày đội đi đến khu cách ly nhiều lần, vì những nhu cầu phát sinh của người dân.

Đội phản ứng nhanh của quận Đoàn Cầu Giấy luôn trong tinh thần sẵn sàng. Trong buổi chiều 13/3, khi người dân ngõ 165 Cầu Giấy phản ánh thiếu khẩu trang, anh Tuấn Anh đã đi vận động xin được hàng trăm chiếc khẩu trang mang đến kịp thời.

Phó Chủ tịch Hội LHTN quận Cầu Giấy cho biết thêm, tất cả các phường trên quận Đoàn Cầu Giấy đều có đội xung kích phản ứng nhanh. Từ khi có dịch Covid - 19 đến nay, ĐVTN quận đã: Phát khoảng 5.000 khẩu trang miễn phí và nước rửa tay; phối hợp tổ dân phố phát tờ rơi, tuyên truyền đến từng nhà dân về kiến thức phòng tránh dịch bệnh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, kêu gọi bạn trẻ tránh tụ tập đông người.

"Khi tham gia mang đồ ăn, nhu yếu phẩm cho người dân bị cách ly tôi thấy vui vì mình hỗ trợ được người dân trong giai đoạn khó khăn. Tôi cùng nhiều tình nguyện viên khác luôn nêu cao tinh thần: đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên". Anh Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hội LHTN quận Cầu Giấy (Hà Nội)

Tuổi trẻ Đông Anh tham gia trực chốt tại khu vực cách ly, đo thân nhiệt và theo dõi sức khoẻ người dân, vận chuyển nhu yếu phẩm cần thiết đến tay những hộ dân đang cách ly; tổ chức phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí tại điểm xã và bệnh viện với mục tiêu cao nhất: góp sức trẻ chiến thắng dịch bệnh Covid-19. Quận Đoàn Hoàng Mai cũng tổ chức nhiều đoàn thanh niên tình nguyện đến hỗ trợ gia đình bị cách ly tại cộng đồng do dịch Covid -19.

