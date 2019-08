Xu hướng tài xế nữ tăng cao nhằm hạn chế bị quấy rối tại Bangladesh

Quảng cáo

Đây là đơn vị đầu tiên cung cấp dịch vụ xe ôm chỉ dành riêng cho khách hàng nữ tại Bangladesh. Với những chiếc áo đồng phục màu đỏ in logo công ty, những nữ tài xế mang sứ mệnh chuyên chở những vị khách nữ đến mọi địa điểm họ cần mà không phải lo lắng về những rủi ro bị quấy rối như trước kia.

Công ty này được thành lập vào tháng 12/2017 bởi Sye Saif và Shah Tushar. Khởi đầu Saif nảy ra ý tưởng khi người vợ của mình không may gặp phải một người tài xế xe máy khiếm nhã khi trên đường đến trường đại học. Cô ấy nhận được một tin nhắn từ người tài xế sau khi rời xe với nội dung khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Vào thời điểm đó tôi đã nghĩ rằng mình phải làm một điều gì đấy để đảm bảo an toàn cho những người phụ nữ khi tham gia giao thông”, anh cho biết thêm.

Theo thống kê của BBC, khoảng hơn 90% phụ nữ sử dụng phương tiện công cộng tại Bangladesh cho biết họ đã từng bị quấy rối. Để góp phần giải quyết vấn đề trên, dịch vụ Lily Ride được tạo ra với mong muốn mang lại sự an toàn và thoải mái cho những khách hàng nữ

Nhu cầu sử dụng dịch vụ xe máy đang tăng mạnh trong những năm gần đây khi những con đường của thủ đô Dhaka thường xuyên gặp phải vấn đề tắc nghẽn giao thông. Đại học Brac (Bangladesh) đã tiến hành khảo sát năm 2016 và cho biết tốc độ di chuyển trung bình của các phương tiện trong thành phố chỉ khoảng 6.8km/h, giảm đáng kể so với tốc độ 21.2km/h vào năm 2014.

Để sử dụng dịch vụ Lily Ride, những người phụ nữ phải cung cấp thông tin cá nhân và ảnh chứng minh nhân dân. Một khi những thông tin này đã được đăng kí, họ có thể bắt đầu sử dụng ứng dụng.

Mỗi ngày công ty nhận được khoảng 300 yêu cầu cung cấp dịch vụ từ khách hàng, đó là động lực khiến công ty không ngừng nỗ lực trong việc đào tạo những nữ tài xế mới để bổ sung vào đội ngũ gồm 19 người hiện có.

Dịch vụ này đang trên đà phát triển bất chấp thực tế rằng ở Bangladesh việc lái xe vốn dĩ chỉ dành cho nam giới và phụ nữ phải đối diện với nhiều khó khăn khi làm việc này.

Ngoài công ty Lily Ride, những công ty khác trong lĩnh vực chia sẻ phương tiện đi lại cũng tích hợp thêm ứng dụng dành riêng cho nữ giới. Chẳng hạn như Share a Motorcycle (SAM) và Obhai là những đơn vị đã hoạt động từ lâu, gần đây cũng bổ sung lựa chọn mới cho phép khách hàng yêu cầu tài xế nữ.

Những ứng dụng cung cấp dịch vụ tài xế nữ được coi là một bước tiến mới trong việc nâng cao quyền tự do của phụ nữ tại Bangladesh. Trong những năm gần đây, quyền bình đẳng nam nữ và quyền của người phụ nữ đã có nhiều cải thiện đáng kể. Theo tổ chức Phụ nữ Liên Hiệp Quốc, đây là quốc gia đứng đầu trong bảng xếp hạng về Chỉ số bất bình đẳng giới trong các nước Nam Á năm 2017. Sự phân biệt đối xử vẫn tồn tại trong nhiều mặt của cuộc sống, ví dụ như vấn đề ly hôn, quyền nuôi con và thừa kế. Vào năm 2018, một nghiên cứu tiến hành bởi Ngân hàng Phát triển châu Á đã chỉ ra sự tham gia của nữ giới trong lực lượng lao động tại Bangladesh đang tăng rất nhanh chóng so với nam giới, nhưng vấn đề về an toàn, đặc biệt đối với việc tham gia giao thông công cộng lại là một trở ngại lớn với tiến trình phát triển này.



