2.000 người tham gia Giao lưu nghệ thuật 'Huyền thoại một con đường'

Tôn vinh cống hiến của quân và dân



Theo Ban tổ chức, chương trình “Huyền thoại một con đường” là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, diễn ra tại Di tích Km số 0 đường Hồ Chí Minh (thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) vào ngày 9/5 tới đây.



Chương trình do Ban Thanh niên Quân đội, Trung tâm PT-TH Quân đội, Trường VHNT Quân đội, Cơ quan Chính trị các đơn vị trực thuộc Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị liên quan và tổ chức Đoàn, cán bộ, ĐVTN trong toàn quân thực hiện.



Với sự tham gia của 2.000 người gồm đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương cùng hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, đông đảo ĐVTN các lực lượng trong và ngoài Quân đội, chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, ĐVTN và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về chủ trương đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mở con đường chiến lược chi viện sức người, sức của từ hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam; tôn vinh, tri ân công lao cống hiến của quân và dân ta, nhất là những chiến công, đóng góp to lớn của Bộ đội Trường Sơn, TNXP, dân công hỏa tuyến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.



Thông qua chương trình, cổ vũ, động viên, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào của tuổi trẻ toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống của dân tộc, của Quân đội, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, xung kích hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.



Theo Trung tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội (Trưởng ban tổ chức chương trình giao lưu), chương trình còn có nhiều hoạt động bên lề đáng chú ý như đã tổ chức 629 buổi diễn đàn, 819 buổi tọa đàm cho ĐVTN; 138 Đoàn cơ sở tổ chức hành quân về nguồn, tham quan các di tích lịch sử, căn cứ cách mạng, giao lưu với nhân chứng lịch sử… Tu sửa Di tích Km số 0 Đường Hồ Chí Minh tại thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An và thắp hương tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ tại nghĩa trang huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; các di tích lịch sử, nghĩa trang nơi yên nghỉ của liệt sỹ Bộ đội Trường Sơn.



Cũng tại Nghệ An, Ban tổ chức sẽ tiến hành các hoạt động giúp đỡ, thăm hỏi, tặng 180 suất quà, học bổng; xây tặng 2 “Ngôi nhà 100 đồng” (80 triệu đồng/1 căn nhà) và 2 sân chơi cho thiếu nhi (30 triệu đồng/1 sân)...



Khích lệ hoạt động nghiên cứu khoa học



Diễn ra vào ngày 16/5, lễ tổng kết, đánh giá hoạt động Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 19 (năm 2018) là dịp tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích tốt; động viên, khích lệ hoạt động nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ Quân đội, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Lễ tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 18, năm 2017

Theo Ban Thanh niên Quân đội - Cơ quan thường trực Giải thưởng, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 19 tiếp tục được triển khai rộng khắp, có 501 công trình của 978 tác giả, thuộc 38 đơn vị trực thuộc Quân uỷ T.Ư - Bộ Quốc phòng tham gia trên các lĩnh vực hoạt động của quân đội, gồm: Khoa học xã hội nhân văn quân sự; Vũ khí đạn; Cơ khí, động lực; Điện tử - Viễn thông; Công nghệ thông tin; Hoá học - Vật liệu; Giáo dục đào tạo - Huấn luyện quân sự; Hậu cần quân sự; Y, dược học quân sự. So với lần tổng kết trao giải thứ 18, tăng 57 công trình và 3 đơn vị tham gia.



Hội đồng Giải thưởng TTST trong Quân đội đã thẩm định, đánh giá và quyết định đề nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 15 đơn vị có thành tích tốt trong tổ chức và tham gia giải thưởng; đề nghị trao giải cho 247 công trình (gồm 108 đề tài, 139 sáng kiến), trong đó có 16 giải Nhất, 42 giải Nhì, 77 giải Ba và 112 giải Khuyến khích.



Chương trình sẽ được tổ chức tại hội trường Bộ Quốc phòng, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo, đại biểu các ban, bộ, ngành T.Ư và Quân đội.





Nguyễn Minh