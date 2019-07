Ấn Độ bất ngờ muốn mua máy bay Pháp sau vụ UAV Mỹ bị Iran bắn rơi

Quảng cáo

Thông tin trên được đưa ra bởi tờ Hindustan Times, trích dẫn một nguồn tin quân sự giấu tên.

Theo đó, IAF hiện đang cân nhắc lại việc mua 30 UAV Mỹ trị giá 6 tỉ đô la sau vụ máy bay Global Hawk của Mỹ bị Iran bắn rơi trên Vịnh Ba Tư hồi tháng trước.

Nguồn tin cho biết, IAF đặc biệt quan tâm đến hiệu quả và khả năng sống sót của máy bay không người lái Mỹ khi hoạt động ở vùng không phận đầy bất ổn dọc biên giới với Trung Quốc và khu vực Kashmir.

Về phần mình, Pakistan tuyên bố: “là quốc gia duy nhất có khả năng chống lại Mỹ, nhưng sẽ suy nghĩ 100 lần trước khi quyết định hạ gục một UAV Mỹ bằng SAM hoặc một tên lửa không đối không tầm nhìn xa tương tự”.

Ngoài nghi ngờ về hiệu quả của máy bay Mỹ, một lí do khác khiến IAF quyết định xem xét lại việc mua UAV từ đồng minh Washington là mức giá quá đắt đỏ so với các máy bay Rafale do Pháp sản xuất.

“Một chiếc UAV gắn đầy đủ vũ khí sẽ đắt hơn máy bay chiến đấu đa năng Rafael. Trong trường hợp này, IAF sẽ ưu tiên mua thêm Rafela – loại máy bay đi kèm tên lửa không-đối-không tầm xa. Và quân đội Ấn Độ cũng sẽ hướng tới việc thay thế dàn xe tăng T-72 đã lỗi thời”, nguồn tin tiết lộ.

Tình hình quan hệ Ấn Độ - Pakistan đã trở nên trầm trọng hơn vào tháng 2, khi khoảng 40 lính đặc nhiệm Ấn Độ bị giết trong một vụ đánh bom ở Pulwama, nghi do nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammad (Pakistan) tiến hành.

New Delhi cáo buộc Islamabad tiết lộ nơi trú ẩn an toàn của các binh sĩ cho những kẻ khủng bố, và quyết định trả thù bằng cách tổ chức một cuộc không kích vào khu vực nghi là trại huấn luyện của Jaish-e-Mohammad hôm 26/2. Trong khi đó, phía Pakistan khẳng định khu vực bị tấn công không có bóng dáng khủng bố.

Vào ngày 20/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) báo cáo đã bắn hạ máy bay không người lái do thám Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk của Mỹ khi bay qua tỉnh Hormuzgan.

Đáp lại, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ khẳng định chiếc UAV này bị bắn trúng khi đang hoạt động trên vùng biển quốc tế ở Eo biển Hormuz. Vụ việc làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Tehran và Washington.

Minh Hạnh

Theo Sputnik