Bí ẩn vụ trực thăng của quân đội Trung Quốc rơi ở Hong Kong

Chiếc trực thăng rơi xuống vùng hoang dã Tai Lam, một trong những công viên quốc gia lớn nhất thành phố, trong một buổi tập vào chiều thứ Hai vừa qua.

Không có thông báo nào từ cả quân đội Trung Quốc hay chính quyền thành phố về những gì đã xảy ra với phi hành đoàn trên máy bay hoặc kiểu loại của máy bay gặp nạn. Văn phòng an ninh Hong Kong đã lưu ý trong một thông cáo báo chí ngắn gọn rằng họ đã nhận được một thông báo từ doanh trại của PLA ở Hong Kong về vụ tai nạn, được nói là đã xảy ra trong một hoạt động huấn luyện bay thông thường.

“Sự cố không gây ra bất kỳ thương tích nào đối với người dân thành phố. Lực lượng đồn trú PLA đang xử lý và điều tra vụ việc. Cục An ninh sẽ tiếp tục liên lạc với đơn vị đồn trú về vụ việc”, bản tuyên bố viết.

Các quan sát viên quân sự tin rằng đây có thể là sự cố đầu tiên dạng này ở Hong Kong kể từ khi xứ cảng thơm được Anh bàn giao cho Trung Quốc năm 1997, và cũng có thể là sự cố nghiêm trọng nhất giáng vào các hoạt động của quân đội Trung Quốc đồn trú tại Hong Kong kể từ đó. Họ nói rằng PLA vẫn có thể đang trong quá trình điều tra hoặc tìm kiếm phi hành đoàn, và những tai nạn như vậy thường sẽ gây ra thiệt hại đáng kể về cấu trúc đối với máy bay.

Không ai biết về vụ tai nạn nếu PLA hoặc chính quyền Hong Kong cố tình che giấu vì chiếc trực thăng rất có thể rơi xuống vùng rừng um tùm trong Công viên Quốc gia Tai Lam rộng 5.370 ha ở phía tây nam, khu New Territory (thành phố mới).

Trời đã mưa ở Hong Kong kể từ tuần trước, khiến các tòa nhà và núi phủ trong sương mù. Tầm nhìn thấp vì một số trận mưa lớn vào thứ Hai.

Quân đội Trung Quốc thường triển khai hai mẫu máy bay trực thăng tại Hong Kong, theo Asia Times. Có một trung đội trực thăng Z-9, máy bay trực thăng đa dụng được nhái theo dòng trực thăng Eurocopter AS365 Dauphin của Pháp đã bị lỗi thời vì nó thiếu khả năng cơ động và khả năng sống sót của một máy bay trực thăng tấn công, đặc biệt là so với các máy bay mới hơn. Z-9 có thể hoạt động liên tục trong năm giờ, với trần bay 4.500 mét.

Người ta cho rằng cũng có một số lượng nhỏ hơn các máy bay trực thăng vận tải và cứu hộ Z-8, một phiên bản nhái dòng Super Frelon do Pháp sản xuất, hiện đã nghỉ hưu. Tất cả các máy bay đều đồn trú và bảo trì tại căn cứ không quân ở She She Kong ở phía bắc khu New Territory.

Tin tức mới nhất hôm thứ Tư cho biết bốn thành viên phi hành đoàn có thể đã tử vong. Ngoài ra, một đến hai cột điện dọc theo tuyến đường cao thế 400kV gần Yuen Long có khả năng bị phá hủy trong vụ tai nạn. Những tài sản này thuộc sở hữu của công ty điện lực CLP Group có trụ sở tại Hong Kong.

Anh Minh