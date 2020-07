Bị F-15 Mỹ áp sát, máy bay chở khách Iran hốt hoảng giảm độ cao làm nhiều người bị thương

Theo Đài phát thanh Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB), chuyến bay chở hành khách mang số hiệu 1152 của hãng Mahan Air đang thực hiện hành trình từ thủ đô Tehran (Iran) tới Beirut (Liban) thì bất ngờ bị 2 chiến đấu cơ được cho là của Mỹ áp sát. Có 150 hành khách trên máy bay.

Sau "hành động nguy hiểm" của máy bay phản lực, phi công máy bay chở hành khách của Iran nhanh chóng giảm độ cao để tránh va chạm khiến cho ít nhất 4 người bị thương.

Video được ghi lại trên chuyến bay và được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy hành khách trên chuyến bay hốt hoảng la hét khi máy bay đột ngột giảm độ cao:

IRIB ban đầu chỉ báo cáo một máy bay, được coi là của Israel. Tuy nhiên, cùng ngày, Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) đã bác bỏ tuyên bố chiếc máy bay này là của Israel.