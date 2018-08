Bộ Công an điều động, bổ nhiệm nhân sự

Chiều 9/8, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an thành phố Hải Phòng.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Lê Nguyên Trường, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) và Thượng tá Bùi Trung Thành, Trưởng Công an huyện Tiên Lãng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Đồng thời, trao quyết định tiếp nhận trở lại ngành Công an và phong cấp bậc hàm Thượng tá Công an nhân dân đối với đồng chí Lê Trung Sơn, hiện là Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố (nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72, Công an thành phố Hải Phòng), điều động về công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Theo Báo chính phủ