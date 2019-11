Bộ Quốc phòng, Bộ Công an điều động, bổ nhiệm nhân sự mới

Ngày 29/11, đại diện Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an giao Đại tá Đào Ngọc Cần, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phụ trách Công an tỉnh Lâm Đồng cho đến khi bổ nhiệm giám đốc mới (thay Đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó Giám đốc phụ trách công an tỉnh Lâm Đồng nghỉ hưu từ ngày 1/12/2019).

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định cho Đại tá Phạm Minh Thắng

Ngày 28/11, tại Công an tỉnh Đắk Lắk, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ Công an giao Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk phụ trách Công an tỉnh Đắk Lắk đến khi có giám đốc mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, trong thời gian tạm phụ trách Công an tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Phạm Minh Thắng phải tạo sự đoàn kết, đồng thuận, nêu cao tinh thần trách nhiệm để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định cho Đại tá Vũ Hồng Văn.

Ngày 27/11, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Thượng tá Nguyễn Xuân Thao, Trưởng phòng Tham mưu, Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành yêu cầu trên cương vị mới, hai tân Giám đốc và Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai sẽ bắt tay ngay vào công việc, đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh nghiên cứu kỹ, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó.

Thiếu tướng Hoàng Đăng Nhiễu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chúc mừng Đại tá Hoàng Minh Tuấn và Thượng tá Trần Nam Trung.

Cùng ngày (27/11), Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Theo đó, Đại tá Hoàng Minh Tuấn, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên được nghỉ công tác theo chế độ.

Thượng tá Trần Nam Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều động và bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại buổi bàn giao, Thiếu tướng Hoàng Đăng Nhiễu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đề nghị trong thời gian tới, đồng chí Trần Nam Trung, tân Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy trình độ, năng lực, đoàn kết thống nhất cùng tập thể, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xứng đáng với niềm tin tưởng của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng chứng kiến lễ ký các biên bản bàn giao.

Liên quan đến việc điều động, bổ nhiệm nhân sự quân đội, như đã đưa, ngày 26/11, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức danh Chính ủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Theo đó, Đại tá Trần Văn Bừng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

Đại tá Lê Xuân Men, Chủ nhiệm Chính trị được bổ nhiệm giữ chức Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu 2 chúc mừng Đại tá Nguyễn An Phong.

Trước đó, ngày 25/11, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu 2 và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn An Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Tổ chức - Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn An Phong đã bàn giao nhiệm vụ công tác Đảng cho Đại tá Nguyễn Công Dần, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang; bàn giao nhiệm vụ công tác chính trị cho Đại tá Dương Hồng Vinh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang./.