Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm nhân sự mới

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Bùi Thiện Dũng, Phó Cục trưởng Cục TB&KV giữ chức Cục trưởng Cục TB&KV.

Theo mô hình tổ chức mới, Cục TB&KV có chức năng quản lý nhà nước về trang bị kỹ thuật, trang cấp và kho vận trong Công an nhân dân; trực tiếp tổ chức đảm bảo trang bị kỹ thuật, quân trang, nuôi quân, công tác lưu trữ quốc gia, dự phòng chiến đấu, công tác kho và vận tải theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Cục TB&KV tiếp tục giúp đỡ đồng chí Bùi Thiện Dũng hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới; đồng tâm, hiệp lực tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Công an trong quản lý và tổ chức đảm bảo trang bị kỹ thuật, quân trang, nuôi quân, công tác lưu trữ quốc gia, dự phòng chiến đấu… góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

* Trước đó, ngày 22/10, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an đã trao các quyết định của Bộ trưởng Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Đồng thời trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Thượng tá Trần Đình Đức, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đỗ Văn Hoành, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Theo Chính phủ