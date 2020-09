Dân Mỹ có thể mua xe tăng dễ như mua một chiếc bán tải F-150

Quảng cáo

Tất nhiên, vẫn có một số hạn chế nhất định, vũ khí cần phải bị vô hiệu hóa trong hầu hết các trường hợp trừ khi chủ sở hữu có giấy phép thiết bị hủy diệt và nói chung xe tăng không hợp pháp trên đường phố nên chủ sở hữu chỉ có thể lái chúng trên đường off road hoặc trên các vùng đất sở hữu tư nhân.

John Adams-Graf, biên tập viên tạp chí Military Vehicle cho biết: “Miễn là vũ khí đáp ứng các yêu cầu về tính hợp pháp, không có giới hạn quốc gia nào (ở Mỹ) đối với việc sở hữu xe tăng.

“Hãy nhớ rằng đường có giới hạn trọng lượng và các khu vực dân cư có quy định, trước khi bạn nghĩ rằng bạn sẽ lái chiếc xe tăng mới về ngôi nhà phố của mình,” Adams-Graf nói với The National Interest. “Hợp pháp (sở hữu xe tăng) không có nghĩa là ai đó sẽ không gọi cảnh sát nếu họ thấy bạn lái xe tăng xuống phố.”

Rào cản lớn nhất thường là chi phí, nhưng như trang web Hotcars có trụ sở tại Anh gần đây đưa tin rằng có rất nhiều lựa chọn, trong đó giá của một chiếc xe tăng đã qua sử dụng thấp hơn một chiếc bán tải Ford F-150 Raptor mới, có giá cơ bản là 53.455 USD và có thể có các tùy chọn với các mức giá đến hơn 60.000 đô la.

Sở hữu một chiếc xe tăng có thể đưa khái niệm “đi off road” lên một tầm cao mới, nhưng câu hỏi đặt ra là bạn có thể tìm thấy gì ở một chiếc “xe tăng đã qua sử dụng”.

Đầu tiên, danh sách xe tăng này, do Hotcars tổng hợp, bao gồm hầu hết là khí tài thời Chiến tranh Lạnh — vì vậy bất kỳ ai mong đợi nhận được một chiếc M4 Sherman của Mỹ hoặc Tiger của Đức thời Thế chiến thứ hai hẳn là phải điều chỉnh kỳ vọng. Một tập gần đây của bộ phim truyền hình Mỹ Pawn Stars đã ghi nhận rằng một xe tăng Sherman được sử dụng trên chiến trường Iwo Jima ở Nhật Bản trong Thế chiến 2 sẽ được bán với giá khoảng 1,5 triệu đô la.

Ngày nay, các thông tin nói rằng chỉ còn bảy xe tăng Tiger I và hầu hết đều nằm trong các viện bảo tàng. Tiger 131, bị bắt trong Chiến dịch Bắc Phi, được bảo quản tại Bảo tàng Xe tăng ở Bovington, Anh và là chiếc Tiger I duy nhất còn hoạt động trên thế giới. Nó được sử dụng trong bộ phim Fury năm 2014, và đánh dấu lần đầu tiên một “con hổ” thật xuất hiện trong một bộ phim truyện kể từ Theirs Is the Glory năm 1946 và They Were Not Divided (1950).

Hotcars nói đối với những nhà sưu tập xe tăng bận tâm về ngân sách, vẫn có một vài lựa chọn tốt. Chúng bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực FV4201 Chieftain của Anh thời Chiến tranh Lạnh, đã được quân đội Anh cho nghỉ hưu vào năm 1995 và bán tháo trên thị trường. Các xe này có thể được bán với giá 18.000 bảng Anh hoặc khoảng 23.000 đô la nhưng đó là trong “tình trạng sẵn sàng phục hồi”. Với khoảng 64.000 đô la, bạn có thể có một chiếc “hoạt động tốt”, nhiều hơn một chút so với chiếc F-150 mới.

Những chiếc T-34 của Liên Xô thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên thị trường, nhưng chúng trở nên hiếm đến mức Nga thực sự đã phải mua 29 chiếc T-34 thời Thế chiến II hồi năm ngoái từ Lào. Những chiếc xe tăng này đã được mua để sử dụng trong các bộ phim, các cuộc diễu hành và cho các viện bảo tàng.

Nếu không, hãy xem xét một chiếc T-54/T-55 của Liên Xô — một trong những xe tăng được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử với hơn 85.000 chiếc ở cả hai biến thể T-54 và T-55.

