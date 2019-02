Hải quân Mỹ tìm nhà thầu để 'đốt thành tro' dữ liệu thử nghiệm vũ khí

The White Sands Missile ở New Mexico là cơ sở lớn nhất của quân đội Mỹ, tại đây có một khu phức hợp riêng để thử nghiệm các vũ khí tối tân, theo The Drive.

Hơn sáu thập kỷ qua Mỹ đã thử nghiệm nhiều vũ khí mới nhất, từ tên lửa, hệ thống tên lửa cho đến các dự án thử nghiệm hệ thống vũ khí trên mặt đất, thử nghiệm vũ khí năng lượng và phóng tên lửa nghiên cứu hỗ trợ".

Trong những năm qua, họ đã tích lũy nhiều thiết bị công nghệ tối tân, bao gồm các thiết bị lưu trữ từ tính, quang học và trạng thái rắn, mà giờ đây chúng cần được đốt "thành tro".

Các công ty đấu thầu hợp đồng phải đáp ứng một số yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh bởi đây là những ổ đĩa chứa dữ liệu thử nghiệm cho công nghệ mới nhất của Hải quân Mỹ. Việc xử lý phải an toàn, an ninh 24/24 giờ và giám sát camera 24/7 với khả năng ghi ngày giờ rõ ràng.

Ngoài ra, nơi thiêu hủy các dữ liệu phải cách cơ sở trong vòng 10 giờ lái xe và nằm giữa sa mạc New Mexico.

Các tài liệu sẽ chỉ được xử lý bởi các nhân viên liên bang, những người sẽ ở lại tại chỗ trong quá trình phá hủy. Cơ sở sẽ có 10 ngày để hoàn thành công việc khi nó bắt đầu.

Việc tìm kiếm nhà thầu sẽ kết thúc trước ngày 8/2.

Thanh Huyền

Theo Sputnik