Hải quân Mỹ xác thực loạt video máy bay chạm trán vật thể giống UFO

Thông tin trên được đưa ra hồi đầu tháng này, bởi ông Joseph Gradisher, phát ngôn viên của Phó Chỉ huy Tác chiến Hải quân trong Chiến tranh Thông tin.

Cụ thể, theo ông Gradisher, 3 đoạn video ghi lại khoảnh khắc máy bay Hải quân Mỹ chạm trán UFO đều là những cảnh quay có thật, nhưng “chưa thể giải thích rõ ràng, và đáng lẽ không nên bị lộ ra với công chúng”.

Một video (tên “FLIR1”) cho thấy vật thể hình viên thuốc màu tối lơ lửng trong vài giây trước khi bay xẹt sang một bên với tốc độ cực lớn.

Một video khác (tên “Go Fast”) cho thấy cảm biến máy bay Hải quân Mỹ đang theo dõi một vật thể di chuyển rất nhanh. Trong video có tiếng các phi công thốt lên đầy phấn khích tự hỏi họ đã nhìn thấy gì.

Video thứ 3 (tên “Gimbal”) cho thấy một vật thể thuôn dài di chuyển nhịp nhàng trước khi dừng lại và xoay trước sự kinh ngạc của các phi công.

Ba video ghi lại cảnh máy bay Hải quân Mỹ chạm trán vật thể bay không xác định.

“Hải quân xác định những vật thể trong các video này là hiện tượng không gian không xác định – UAP”, ông Gradisher nói, đồng thời giải thích rằng thuật ngữ UAP được dùng thay cho UFO nhằm mô tả việc nhìn thấy, quan sát thấy các vật thể, máy bay không thể nhận diện, hay không được phép tiến vào và hoạt động trong vùng không phận huấn luyện do quân đội kiểm soát.

Theo RT, tuyên bố của ông Gradisher cho thấy Hải quân Mỹ hiện chưa thể xác định chính xác các vật thể lạ xuất hiện trên bầu trời nước này, nhưng cũng không có bằng chứng cho thấy đây là dấu hiệu của người ngoài hành tinh.

Các video trên được chuyển đến Luis Elizondo - một cựu sĩ quan tình báo quân đội, người tự nhận rằng đã chỉ đạo dự án nghiên cứu UFO của Lầu Năm Góc hồi năm 2017, để đưa vào cơ sở dữ liệu về các mối đe doạ trên không.

Tuy nhiên, khi những hồ sơ này được giải mật, các video không bị xoá, và bằng cách nào đó được chuyển đến tờ New York Times, cũng như Viện Khoa học và Công nghệ To The Stars - một tổ chức gồm các cựu sĩ quan tình báo, nhà khoa học và người nổi tiếng thúc đẩy cuộc điều tra về UFO và các bí ẩn khoa học khác.

Minh Hạnh

Theo RT