Ngày vui ở trung tâm thương binh nặng

Đầm ấm, trang trọng, nghĩa tình là không khí chung của các trung tâm điều dưỡng thương binh nặng và người có công tại Duy Tiên (Hà Nam), Liêm Cần (huyện Thanh Liêm, Hà Nam), Nho Quan (Ninh Bình) và tỉnh Thái Bình những ngày này. Các thương binh nặng, cán bộ công nhân viên các trung tâm vui mừng khi liên tục được đón các đoàn của các đơn vị chính quyền, quân đội, doanh nghiệp và nhiều tổ chức xã hội khác đến thăm hỏi và tặng quà tri ân.

Hòa vào không khí đền ơn đáp nghĩa trang trọng này, đoàn công tác của báo Tiền Phong do nhà báo Trung Hiền, Trưởng ban Bạn đọc dẫn đầu thăm hỏi, tặng quà là tiền mặt (do Cty Cổ phần địa ốc 501.9 tài trợ) và quà tặng là sữa (do Tập đoàn TH tài trợ) cho 4 trung tâm.

Tại trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Duy Tiên, Hà Nam (mô hình chăm sóc thương binh nặng tập trung đầu tiên của cả nước, với lịch sử 61 năm hoạt động, hiện có 60 thương binh được chăm sóc, điều trị), ông Nguyễn Sỹ Lương, Giám đốc Trung tâm cho hay: Thương binh tại trung tâm những năm qua được các tổ chức chăm lo đầy đủ từ bộ quân phục đến việc tổ chức đi viếng thăm chiến trường xưa, nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn. Báo Tiền Phong được các thương binh xem như người thân khi quan tâm, thăm hỏi các thương binh hàng năm. Trong đó, hoạt động ý nghĩa nhất gần đây là đưa các thương binh của trung tâm cùng các thương binh từ nhiều vùng miền khác giao lưu với các sinh viên Ðại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2017.

Thương binh nặng và lãnh đạo các trung tâm khác cũng bày tỏ sự cảm kích sự quan tâm của bạn đọc, cán bộ công nhân viên báo Tiền Phong và các doanh nghiệp thông qua báo quan tâm, thăm nom các thương binh trong cảnh bệnh tật hiểm nghèo, tuổi già.

“Năm nay nhiều đoàn đến thăm, chúng tôi rất biết ơn nhưng càng ngày càng kém vui hơn. Bởi vì, cả trung tâm có 23 thương binh nhưng có hơn 10 người vì tuổi cao, vết thương tái phát phải chữa trị tại Hà Nội và bệnh viện tỉnh. Từ năm ngoái đến nay có 4 đồng đội đã mất” - bác Nguyễn Xuân Thái, chiến sỹ đặc công bị thương năm 1974 tại chiến trường miền Nam đang được chăm sóc tại Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người có công tỉnh Thái Bình nói.

Thay mặt báo Tiền Phong, nhà báo Trung Hiền gửi lời tri ân các thương binh đã hi sinh tuổi trẻ, xương máu trên chiến trường để đất nước được hòa bình. Nhà báo Trung Hiền chúc các thương binh chiến thắng bệnh tật, mạnh khỏe, là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo; chúc các lãnh đạo cán bộ các trung tâm mạnh khỏe để chăm sóc chu đáo cho các thương binh.

Sỹ Lực