Tập huấn công tác phòng không nhân dân tại Nghệ An

Trong thời gian 2 ngày, học viên lớp tập huấn PKND năm 2018 sẽ được huấn luyện các nội dung: Một số văn bản chỉ đạo công tác phòng không nhân dân của trung ương, quân khu và tỉnh thời gian qua; vị trí, vai trò công tác PKND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; hoạt động công tác PKND trong diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập PKND; hướng dẫn soạn thảo kế hoạch PKND của các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, thị xã.

Phân đội súng máy phòng không 12,7mm thuộc Trung đoàn 764 huấn luyện nội dung vượt sông

Phát biểu giao nhiệm vụ tại lớp tập huấn, ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban chỉ đạo PKND tỉnh nhấn mạnh: Công tác PKND là một nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, là bộ phận của chiến tranh nhân dân trên mặt trận đối không; nhằm chủ động phòng, tránh, đánh trả và khắc phục hậu quả tiến công đường không của địch; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn vùng trời, vùng biển quốc gia. Do vậy các thành viên tham gia lớp học cần học tập nghiêm túc, lĩnh hội đúng đủ nội dung, làm cơ sở để tổ chức tập huấn cấp cơ sở và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Tự vệ Nhà máy Toa xe thành phố Vinh huấn luyện pháo phòng không 37mm

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác PKND, nhiều năm qua, tỉnh Nghệ An đã quan tâm tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác này; chỉ đạo các địa phương vận dụng tốt nội dung PKND trong diễn tập khu vực phòng thủ các cấp; tiêu biểu là trong diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2017 đã chỉ đạo thành phố Vinh thực hiện tốt nội dung sơ tán một bộ phận nhân dân phòng tránh đòn hỏa lực ban đầu của địch, tổ chức lực lượng phòng không đánh trả đòn tiến công đường không của địch…

Thành phố Vinh diễn tập nội dung sơ tán một bộ phận nhân dân ra khỏi trọng điểm phòng không năm 2017

Phong Quang – Nguyễn Minh